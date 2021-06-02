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日職／吳念庭得點圈有人選保送 王柏融未敲安遭球吻

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
西武隊吳念庭。 資料照(擷圖自推特)
西武隊吳念庭。 資料照(擷圖自推特)

西武隊與巨人隊的系列賽今天進入第二戰，吳念庭從一棒改打五棒，然而發揮「得點圈之鬼」稱號的機會還是不多，僅在首局選到一次四壞保送，接下來3打席都在得點圈沒人時上場，3打數未敲安，西武隊最終也以3：4敗給巨人隊。

因若林樂人受傷，吳念庭昨天改打開路先發，剛好5打席壘上都沒人，繳了白卷還吞下2次三振，今天西武隊將他移到第五棒，依舊擔任二壘手。

西武隊在1局上形成2出局、一二壘有人，吳念庭的首打席選到四壞保送上壘，不過西武隊後續未能添得分數。

接下來兩打席，吳念庭都在壘上無人時上場，3局在山川穗高轟出兩分砲後，吳念庭敲出二壘滾地出局，5局作為首名打者則敲出三壘界外飛球；7局上2出局、一壘有人時，吳念庭敲出二壘高飛球遭接殺，依舊沒有得點圈打擊機會。

吳念庭總計3打數無安打，連兩場未敲安後，打擊率下降到2成70，太平洋聯盟第一的4成69得點圈打擊率則不受影響。

西武隊靠著山川穗高的兩分砲以及森友哉在4局的1分打點安打，一度取得3：1領先，不過巨人隊在5局下2出局後，靠著連續4支安打，攻下3分逆轉。

火腿隊王柏融今天對廣島隊之戰雖未先發，但在8局上場代打，2好3壞後，面對155公里速球揮棒落空遭到三振，隨後守備左外野，9局上最後打席被栗林良吏的觸身球擊中，但下一棒大田泰示敲出雙殺打，中止球隊攻勢，火腿隊以0：3輸球。

王柏融1打數未敲安、吞下三振，中斷連2場安打，打擊率下降到2成70，不過加上1次觸身球，仍是連3場有上壘。

吳念庭 西武

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