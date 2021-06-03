三級警戒！ 基層棒球隊線上體育課怎麼上？

受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，台灣三級警戒已實施逾半個月，學生雖然停止到學校但不停學，使得棒球隊訓練僅能利用線上教學，各隊教練、老師無不各出奇招，希望讓學生至少維持基本體能，來看看哪些方式能互相交流。

1.線上同步示範

棒球隊線上怎麼上體育課呢？基本款就是學生在家做體能或揮棒甩毛巾，教練則在線上「監督」，一邊觀看學生動作是否正確，或是有沒有做到一定訓練量，有些教練也會親自示範，效果雖然有限，但有動比沒動好。

2.學生錄影片回傳

為了要掌控學生是否真正執行教練開出的菜單，有的教練規定學生每天都要上傳影片到社團或群組，就像「打卡上班」以示證明，例如台南市建興國中，而屏東縣恆春國中則是教練郭祖岑藉由觀看影片來調整學生動作，以軟體畫線來進行「校正回歸」，讓選手看清楚動作跑掉了沒？

3.體能大富翁

只讓學生在線上做做體能很無趣？台中市新社高中教練蔡秉師以不同方式豐富教學內容，像是「體能大富翁」，以簡易WORD表格加上線上虛擬骰子，項目包括仰臥起坐20下、小碎步50下、抬腿跑30下、垂直上跳20下，擲到「休兵」就能偷懶一下，不認真、太懶惰就要倒退或重來，增添上課樂趣。

台中市新社高中教練蔡秉師設計《體能大富翁》課程。 蔡秉師／提供

4.善用APP

近期很流行的《Active Arcade》屬於健身類遊戲，能夠訓練反應力又能達到運動效果，能搭配籃球、足球等球類使用，桃園市龜山國中、高雄市前金國中都採用，就連前旅日好手陳冠宇也分享在個人IG，能夠讓運動員活動一下筋骨。

桃園市龜山國中善用APP豐富課程。 蘇又申／提供

5.靜態課程

體能沒招了，也能來個靜態課程，像是「棒球智慧王」，以棒球知識問答進行，分數累積多的學生，可以在動態課小小優惠「折抵」，或是教練講解棒球紀錄、規則以及讓學生觀看棒球電影再繳交心得報告，都是折衷之道。

台中市新社高中以棒球知識問答進行靜態課程。 蔡秉師／提供

6.利用小道具

若是在家自主訓練也能善用一些小道具，像是毛巾、瑜珈墊、健身環、攜帶式打擊練習網、投手揮臂訓練袋等等，在頂樓、陽台、走廊、庭院等侷限的區域維持訓練。

「棒球隊一星期沒練就差很多了，更何況是一個月」，有基層教練如此說到，在疫情嚴峻之際各隊也只能想方設法維持住，等解封後再重新拉上強度。