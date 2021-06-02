日職／成績「複製貼上」 宋家豪連3場未被敲安
日本職棒樂天隊台灣投手宋家豪持續繳出好表現，今天對養樂多隊中繼1局無失分、投出三上三下，個人連續8場未失分，防禦率下降到0.83，而且已連續3場未被敲安，球隊也以3：1贏球。
樂天隊打線敲出10支安打，包括8局上岡島豪郎的陽春砲在內，取得3：1領先，宋家豪在8局下登板，先用3球讓山田哲人敲出飛球出局，接下來連3顆好球三振村上宗隆，面對歐蘇納（Jose Osuna）雖被纏鬥到2好3壞，但第6球敲出投手方向滾地出局。
宋家豪總計用12球投完1局，最快球速來到152公里，自5月27日開始，連續三場中繼，成績猶如「複製貼上」般，都是「無失分、無安打、無保送、1次三振」；連續四場拿下中繼點，宋家豪本季累積12次中繼成功、13次中繼點。
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