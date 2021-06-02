快訊

陳其邁指跨縣市施打應通報 北市：甩鍋到台北也甩太遠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／一起送3台將進明星賽 網路投票步驟看這裡 ！

聯合新聞網 / 綜合報導
日職明星賽網路投票可選擇３名台將。 截圖自王柏融粉絲團
日職明星賽網路投票可選擇３名台將。 截圖自王柏融粉絲團

日職明星賽將於7月16與7月17日舉行，共有3名本季表現出色的旅日台將在名單內，包含火腿的王柏融、西武的吳念庭與樂天的宋家豪，目前已展開網路投票，球迷每天可投票一次！

可惜阪神的陳偉殷本季僅投9.1局，差點就能達成5場出賽或10局的入選名單門檻；巨人的陽岱鋼則尚未在一軍亮相，自然無緣票選資格。

台灣球迷只要註冊成為會員，也能投下神聖一票，一起護送三名台將進入明星賽！聯合新聞網整理了以下投票步驟，讓不懂日文的球迷也能共襄盛舉。

一、進入投票網站

先註冊會員再投票。 記者蔡佩芳／提供
先註冊會員再投票。 記者蔡佩芳／提供

二、註冊會員與填寫基本資料

填寫會員資料。 記者蔡佩芳／提供
填寫會員資料。 記者蔡佩芳／提供

三、選擇球員四步驟，選擇聯盟-->守備位置-->選擇球隊-->選擇球員

投票四步驟。 記者蔡佩芳／提供
投票四步驟。 記者蔡佩芳／提供

四、若選錯可刪除重選

記者蔡佩芳／提供
記者蔡佩芳／提供

五、確認送出

確認後送出資料。 記者蔡佩芳／提供
確認後送出資料。 記者蔡佩芳／提供

宋家豪 王柏融 吳念庭 陳偉殷 陽岱鋼

相關新聞

中職／球季縮水勢在必行 配套措施別滾動式修正

中華職棒自5月15日的味全vs.中信之戰延賽後，18日開始全面停賽，至今已經半個月。又因應COVID-19疫情第三級警戒延長至6月14日，造成原本6月13日結束的上半季，剩下賽程都無法如期進行。目前上

美洲資格賽／古巴2連敗遭淘汰 中斷奧運連續奪牌紀錄

東京奧運棒球美洲區資格賽，加拿大隊今天以6：5擊敗古巴隊，與委內瑞拉隊同樣取得2勝，成為B組2支晉級球隊，古巴隊與哥倫比...

日職／能否壓制王柏融？ 日媒稱巨人2左投是勝負關鍵

前兩個交流賽系列戰拿下3勝3負的讀賣巨人，本周在主場陸續迎戰西武、火腿，日媒「東京體育」報導，巨人在沒有王牌菅野智之及隊長坂本勇人的情況下，陣中左投手戸根千明及大江竜聖，能否壓制住火腿近藤健介及王柏融

日職／首轟出爐！陽岱鋼二軍雙響砲加演守備美技

日本職棒讀賣巨人隊台灣好手陽岱鋼今天在二軍面對火腿隊長打大爆發，不僅敲出本季首轟，還是單場雙響砲，貢獻4分打點，打擊率上...

日職／一起送3台將進明星賽 網路投票步驟看這裡 ！

日職明星賽將於7月16與7月17日舉行，共有3名本季表現出色的旅日台將在名單內，包含火腿的王柏融、西武的吳念庭與樂天的宋家豪，目前已展開網路投票，球迷每天可投票一次！ 可惜阪神的陳偉殷本季僅投9

日職／韓職MVP光環消失殆盡 阪神洋將再遭下放二軍

阪神虎重金簽下的洋砲小羅哈斯（Mel Rojas Jr.），打擊狀況持續低迷，打擊率僅有0.057，今(2日)第二度遭下放二軍，韓職新科MVP光環消失殆盡。 小羅哈斯去年在韓職大放異彩，以47轟、1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。