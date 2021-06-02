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日職／一起送3台將進明星賽 網路投票步驟看這裡 ！
日職明星賽將於7月16與7月17日舉行，共有3名本季表現出色的旅日台將在名單內，包含火腿的王柏融、西武的吳念庭與樂天的宋家豪，目前已展開網路投票，球迷每天可投票一次！
可惜阪神的陳偉殷本季僅投9.1局，差點就能達成5場出賽或10局的入選名單門檻；巨人的陽岱鋼則尚未在一軍亮相，自然無緣票選資格。
台灣球迷只要註冊成為會員，也能投下神聖一票，一起護送三名台將進入明星賽！聯合新聞網整理了以下投票步驟，讓不懂日文的球迷也能共襄盛舉。
一、進入投票網站
二、註冊會員與填寫基本資料
三、選擇球員四步驟，選擇聯盟-->守備位置-->選擇球隊-->選擇球員
四、若選錯可刪除重選
五、確認送出
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