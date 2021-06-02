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日職／韓職MVP光環消失殆盡 阪神洋將再遭下放二軍

聯合新聞網 / 綜合報導
小羅哈斯(Mel Rojas Jr.)第二度遭下放二軍。 取自Twitter@Sponichi_Tfoto
小羅哈斯(Mel Rojas Jr.)第二度遭下放二軍。 取自Twitter@Sponichi_Tfoto

阪神虎重金簽下的洋砲小羅哈斯（Mel Rojas Jr.），打擊狀況持續低迷，打擊率僅有0.057，今(2日)第二度遭下放二軍，韓職新科MVP光環消失殆盡。

小羅哈斯去年在韓職大放異彩，以47轟、135分打點拿下全壘打及打點雙冠王，季末更是獲得年度MVP，季前受到阪神青睞，以2年250萬美元加盟，受到日本簽證規定影響，小羅哈斯一直到5月8日才在一軍首度亮相。

但小羅哈斯未能複製韓職MVP身手，初登場後連續21打席沒有敲安，創下隊史洋將最慘紀錄，好不容易產出安打，目前又開啟一段連續15打席未能敲安的大低潮，曾於22日下二軍調整的他，這次則是直接被球團抹消登錄，10天後才能重新回到一軍。

小羅哈斯本季出賽10場，35打數僅有2安，另有1轟、3打點及1得分，吞下多達14張國王笑臉，打擊率為悽慘的0.057，上壘率只有0.132，長打率0.143，整體攻擊指數（OPS）則來到0.274。

日本 簽證

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