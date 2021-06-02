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日職／能否壓制王柏融？ 日媒稱巨人2左投是勝負關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
巨人2左投成為能否壓制王柏融的關鍵。 取自Twitter@hnhfspi
巨人2左投成為能否壓制王柏融的關鍵。 取自Twitter@hnhfspi

前兩個交流賽系列戰拿下3勝3負的讀賣巨人，本周在主場陸續迎戰西武、火腿，日媒「東京體育」報導，巨人在沒有王牌菅野智之及隊長坂本勇人的情況下，陣中左投手戸根千明及大江竜聖，能否壓制住火腿近藤健介及王柏融，將是影響巨人比賽勝負關鍵。

面對洋聯排名第一、二位的樂天、軟銀，巨人在缺少菅野智之、坂本勇人及梶谷隆幸的陣容下應戰，依然拿下5成勝率，不至於讓戰績崩盤，「東京體育」引述一位洋聯球團關係者的話指出，巨人在這些主力缺陣下影響確實很大，但陣中一些不受重視的後援左投，可望成為系列賽奇兵，如戸根千明及大江竜聖等。

報導指出，戸根千明的速球相當具有球威，本季在二軍也有亮眼表現，最重要的是，去年戸根千明沒有在一軍出賽的紀錄，絕對適合對付沒有戒備的球隊；而大江竜聖也是要小心的投手，本季奪三振率比去年還高，而且變得更加有安定感。

戸根千明在28日面對軟銀，投2.1局送出3K沒有失分，包含對該場比賽繳出雙安的柳田悠歧投出三振，大江竜聖在交流賽登板4場比賽，沒有丟掉分數，本季奪三振率從去年7.17提升至7.53，日媒表示，面對對手強力左打如西武森友哉、火腿近藤健介及王柏融，如何壓制他們將會是比賽勝負關鍵，雖然戸根千明及大江竜聖防禦率分別為3.72和3.14，並不是很出色的表現，也還沒在牛棚確定自己的地位，如果他們在交流戰發威實質作用，也不用感到太意外。

體育 東京

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