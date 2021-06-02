日職／首轟出爐！陽岱鋼二軍雙響砲加演守備美技

日本職棒讀賣巨人隊台灣好手陽岱鋼今天在二軍面對火腿隊長打大爆發，不僅敲出本季首轟，還是單場雙響砲，貢獻4分打點，打擊率上升到1成48。

陽岱鋼今天擔任第一棒、右外野手，前兩打席分別敲出中外野飛球、游擊滾地出局，不過5局上面對球隊0：5落後，陽岱鋼帶起反撲攻勢。

5局上2出局一、二壘有人情況下，陽岱鋼面對松本遼大的一顆143公里速球，掃出左中外野全壘打牆，一發3分砲將落後縮短到2分，加上尤瑞尼亞（Estamy Urena）的2分砲，巨人隊單局攻下6分逆轉比數。

火腿隊在5局下攻得1分，將比數追平，7局上陽岱鋼作為首名打者，面對上原健太再次開轟，148公里的速球一樣敲到右外野牆外，幫助巨人隊取得1分領先，不過7局下火腿隊又將比數追平，9局上陽岱鋼則被代打換下。

陽岱鋼昨天代打2打數未敲安，打擊率掉到0.087，今天4打數敲出2安打，都是全壘打，貢獻4分打點，打擊率終於突破1成。

陽岱鋼在二軍出賽8場總計27打數敲出4支安打，而5月29日傷癒回到二軍後，至今出賽4場，14打數3安打，打擊率2成14，長打率則是0.643。

除了攻擊好表現，陽岱鋼守備也有美技演出，2局下火腿隊萬波中正敲出的右外野界外飛球，陽岱鋼全力衝刺，用滑接方式在界外區成功接殺。