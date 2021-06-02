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棒球／前桃猿洋投李茲先發不力 美國靠打擊戰勝多明尼加

聯合新聞網 / 綜合報導
前桃猿隊李茲（Radhames Liz）替多明尼加先發登板。 路透社
前桃猿隊李茲（Radhames Liz）替多明尼加先發登板。 路透社

美洲區奧運資格賽昨日（1日）開打，前一場比賽皆贏球的美國與多明尼加今日正面交鋒，其中多明尼加的先發投手還是中職球迷的熟面孔——前桃猿隊的李茲（Radhames Liz），可惜他狀況不佳，主投3.2局就失4分提前下場，最終美國則以8：6獲得勝利。

貴為中職勝投王兼三振王的李茲，比賽首局就被美國隊卡薩斯（Triston Casas）的2分打點安打先馳得點，四局又遭柯洛茲瓦利（Mark Kolozsvary）的兩分砲狙擊下場，似乎壓不住堅實的美國隊打線。此外，去年的樂天洋投霸能也有登板，他作為後援投手登板，中繼2局僅被敲1支安打無失分。

桃猿前洋投李茲。 聯合報系資料照
桃猿前洋投李茲。 聯合報系資料照

多明尼加靠著有大聯盟資歷的「包大人」包提斯塔（Jose Bautista）與「牛奶弟」卡布雷拉（Melky Cabrera）緊咬比分，曾效力過日職讀賣巨人的法蘭西斯可（Juan Francisco）還以雙響砲助陣，雖然在6局下逆轉比數以5：4領先，下個半局卻豬羊變色，被美國一連追回4分，最終就在擁有大聯盟137次救援成功紀錄的終結者羅伯森（David Robertson）登板守下勝利。

東奧棒球 2020東京奧運

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