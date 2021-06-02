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日職／為關鍵時刻而生！日媒封吳念庭「得點圈之鬼」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本Youtube頻道《太平洋聯盟TV》以「得點圈之鬼」為題讚賞吳念庭。 截圖自影片
日本Youtube頻道《太平洋聯盟TV》以「得點圈之鬼」為題讚賞吳念庭。 截圖自影片

成功站穩西武獅一軍的吳念庭除了打擊表現穩定，關鍵時刻的掌握度也是重要因素之一，本季他在得點圈有人的打擊率高達.469，日本Youtube頻道《太平洋聯盟TV》甚至以「得點圈之鬼」為題讚賞這位台灣球員。

吳念庭本季得點圈32打數就敲出15支安打，附帶2支高飛犧牲打，以.469的得點圈打擊率高居洋聯第一，整體打擊率也有.276的優秀成績，累積數據統計至今出賽47場，敲出4轟以及25分打點，除了打點排在陣中第二外，其餘皆名列前茅。

由於日職有在賽中採訪球員的習俗，往往能敲出關鍵時刻安打的吳念庭便成了經常受訪的對象，西武LINE官方帳號今（2日）表示他總會想整理自己的思緒後再表達。

吳念庭常在兩出局後，因為要換局守備沒時間接受採訪，守備時再好好思考該怎麼發言，30日的回答就頗具巧思，「今天穿著球隊70周年的特別球衣更有幹勁，穿這件球衣的同背號39號代表人物就是Orestes Destrade，覺得在他的幫助之下打得更好。」

在季初能有如此多的登場機會，多虧於西武開季的傷病如潮，不過最重要的仍是吳念庭有成功把握機會，期望他未來能出現更多有趣的安打感言。

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