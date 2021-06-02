5搶1／墨西哥「泡泡模式」16頁防疫規定 最高處終身禁賽

東京奧運棒球5搶1資格賽將在墨西哥開打，中華棒協收到當地防疫計畫、轉呈體育署，作為最終是否出賽的判斷之一，計畫內容多達16頁，「泡泡模式」團進團出是最大準則，並強調需遵守規定，若違反除了取消參賽外，也可能處以終身禁賽。

防疫計畫中規定，出發10天前要提出團隊人數，不可輕易變更，出發前72小時須提出PCR檢測陰性證明，強烈建議搭機前要進行快篩測試，搭機時需全程配戴口罩、避免與人接觸。

WBSC遵循奧會規定，希望球員、球團人員都能在本國接種疫苗後再參賽，不過由於疫苗在各國接種情形不一，大會僅能「強烈」建議在出發前接種疫苗，而由於接種者仍可能染疫，仍須遵循所有規定。

在抵達舉辦賽事國家前，球團所有成員都需簽署防疫協議書，如果違反規定者，不僅將取消參賽資格，甚至可能終身禁止參加WBSC舉辦賽事，而所屬的參賽組織則會受到罰金、禁賽等強烈制裁。

賽程開打後若球隊爆發群聚感染，超過10%的人染疫（也就是26名球員中有3人染疫），全隊都須接受隔離篩檢，無法參加的賽事將以0：9的分數作為計算。

抵達後僅能搭乘主辦單位準備的交通工具，每天接受體溫測量，賽事參與人員與賽事協助人員也需盡量避免接觸，除了參賽、練習、緊急狀況以及事先知會下，禁止離開飯店範圍。

口罩配戴時間也有嚴格管控，除了在場上、個人房間以及用餐之外，都強制配戴，且需覆蓋鼻子上方至下巴的範圍，而圍脖或換氣閥式口罩都不符合規範，不過圍脖可在場上使用。

賽事11天期間至少有5次新冠肺炎篩檢，若呈現陽性反應，就須與外界隔離，無論在飯店或是球場，出現體溫超出38度或有相關症狀，需自我隔離，在前往隔離區前需配戴醫療用口罩，等待篩檢。

若被檢測出陽性反應，需找出接觸者進行篩檢，而該確診者至少需要隔離10天，加上24小時未發燒、症狀趨緩、相關單位認定傳染風險低，才可解除隔離。

出賽時，針對消毒、保持安全距離都有所規範，而球員器材也不可共用，就連投手熱身時的球也不可共用，並且禁止任何肢體接觸（如擊掌、擁抱），吐口水、吃菸草等行為也一律禁止。