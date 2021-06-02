聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／單月最少場次MVP？鄭凱文、鄭錡鴻曾投一場就獲選
自5月18日起中職全面延賽裁定後，聯盟昨晚（1日）仍照常選出5月投打MVP，分別是獅隊的洋投泰迪與象隊詹子賢獲獎，其中泰迪只有先發2場，而詹子賢也僅9場出賽紀錄，雖然場數少，不過這仍不是中職最少場次獲得單月MVP的紀錄。
1998年聯盟將單月MVP分項為投手與打者後，投手出賽場次少卻獲獎的案例增加，其中未投滿10局就有5次，鄭凱文與鄭錡鴻甚至有出賽僅僅1場便獲獎的紀錄，自此之後聯盟改制，考量若單月比賽日太少，將往前或往後合併票選，不過仍會視情況而定。
自1990年4月新增單月MVP獎項後，1991年3月的兄弟帝波是隊史第一位獲獎的洋將，當月只有6個比賽日，全聯盟只比賽9場為史上最少，隔年同月則是以3個比賽日10場居次，獲獎人為林易增。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言