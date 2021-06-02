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中職／單月最少場次MVP？鄭凱文、鄭錡鴻曾投一場就獲選

聯合新聞網 / 綜合報導
中信兄弟先發投手鄭凱文。 聯合報系資料照
中信兄弟先發投手鄭凱文。 聯合報系資料照

自5月18日起中職全面延賽裁定後，聯盟昨晚（1日）仍照常選出5月投打MVP，分別是獅隊的洋投泰迪與象隊詹子賢獲獎，其中泰迪只有先發2場，而詹子賢也僅9場出賽紀錄，雖然場數少，不過這仍不是中職最少場次獲得單月MVP的紀錄。

現擔任中信兄弟二軍投教的鄭錡鴻。 聯合報系資料照
現擔任中信兄弟二軍投教的鄭錡鴻。 聯合報系資料照

1998年聯盟將單月MVP分項為投手與打者後，投手出賽場次少卻獲獎的案例增加，其中未投滿10局就有5次，鄭凱文與鄭錡鴻甚至有出賽僅僅1場便獲獎的紀錄，自此之後聯盟改制，考量若單月比賽日太少，將往前或往後合併票選，不過仍會視情況而定。

自1990年4月新增單月MVP獎項後，1991年3月的兄弟帝波是隊史第一位獲獎的洋將，當月只有6個比賽日，全聯盟只比賽9場為史上最少，隔年同月則是以3個比賽日10場居次，獲獎人為林易增。

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