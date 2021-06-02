中職／球季縮水勢在必行 配套措施別滾動式修正

中華職棒自5月15日的味全vs.中信之戰延賽後，18日開始全面停賽，至今已經半個月。又因應COVID-19疫情第三級警戒延長至6月14日，造成原本6月13日結束的上半季，剩下賽程都無法如期進行。目前上半季僅完成104場比賽，意味多達46場賽事還沒完成，將近半季的三分之一。

以樂觀的角度來看，中央疫情指揮中心雖在5月底表示疫情有趨緩的情況，邏輯上6月14日之後有機會復賽。但考量避免違反室內5人以上、室外10人以上的政策，各隊都只能自主訓練，或採取分流、分組練球。然而畢竟棒球還是講求團隊，沒有整體的攻、守練習，很難維持手感。因此，即使如期解禁，恐怕還要給予一段時間來調整及熱身，最快要到7月才可能進行正式比賽。樂觀的看疫情，都要7月復賽，更何況還有太多未知的影響，不一定能夠在暑假就有比賽觀賞。

棒球是團隊的比賽，攻、守練習都需要許多球員一起下場，自主練習效果有限，冒然復賽恐影響球員身手，並造成受傷的疑慮。 聯合報系資料照片

另一方面除了疫情不確定外，還有一個變數，需要中職聯盟再三評估。那就是5搶1東京奧運棒球資格賽，中職聯盟雖然放棄組隊權，但並沒有說不參加7月底開始的東京奧運。表示如果業餘隊搶下最後的門票，當時若國內外疫情狀況都有改善，中職仍有可能會支援奧運比賽，那就又是至少3個禮拜的影響。

今年因為味全龍隊的加入，從四隊變成五隊的競逐，各隊出賽120場不變的前提下，整季比賽從240場增加為300場。整季賽事增加，卻又碰到太多變數，今年的球季恐怕會變得過於冗長，有可能打到11月還沒結束球季，影響後續的訓練及球員的正常休息。因此對於聯盟、球員最佳的首選，應當要考慮縮短本季的賽事，讓球季維持在10月結束。

縮水賽季在世界的職業運動雖不常見，但仍有許多案例，最近的就是去年的美國職棒，受疫情影響，從每隊162場大幅減少至只剩60場。至於中職歷史上也不是第一次，1999年因為921大地震，就曾直接取消數場賽事，而且沒有補賽，最後各隊以不同出賽數結束球季。當年仍是6隊時代，只要擠進前面3名都有季後賽可以出賽，而那時後3名球隊已確定沒有機會，首位的和信鯨與次位統一獅也有多達6場場差，雖沒正式封王，但也沒有太大爭議。

然而今年上半季的戰況膠著，統一獅在勝率較高，卻沒有勝差的情況下領先中信兄弟，其他三隊最大也僅有5場場差，每隊都還有希望。因此基本上不可能直接結束上半季，更不可能像職籃P. LEAGUE+，以裁定的方式決定冠軍得主。

讓球員恢復備戰狀態，又不要讓球季拖到冬天，建議若7月如願復賽，至少要縮減1個月到1.5個月的賽事，就是約50~75場比賽。如此每隊的出賽數將降為90~100場，為了避免上、下半季不平衡，另外因應現在各隊緊繃的戰況，可以改成久違的單一球季，以減少會有不公平的質疑聲浪。

以往聯盟為了避免如同1999年出現勝差多達20場以上，球季末段的比賽不夠精采，因此才形成上、下半季的制度。不過以目前的賽況，若採單一球季，聯盟或許可以「有條件」考慮，採用去年美國職籃NBA所新創的「附加賽」（play-intournament）制度。如幾場勝差內，第四名與第三名進行附加賽，刺激各隊都拚戰到最後，即使戰績落後仍有一絲希望，全力拚到最後來拉近場差。

NBA因應疫情影響所創新的「附加賽」制度，頗受好評，中職今年若縮短賽季，也可以考慮引進，讓後段球隊仍有拚搏晉級的機會。 美聯社資料照片

延賽至少一個月已成既定事實，雖現在還不到討論復賽的時候，但許多配套措施卻是可以先行研究。尤其此舉會牽扯球員調整、球隊戰績，不宜後續滾動式修正，超前部署才是最佳策略。