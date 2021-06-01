5搶1／中華隊集訓泡泡模式 赴墨西哥才能對外實戰

奧運棒球5搶1資格賽中華培訓隊3日將到斗六展開集訓，中華隊預計18日啟程赴墨西哥；由於新冠肺炎疫情影響，集訓須採泡泡模式，恐無法安排對外實戰，赴墨西哥後會有1至2場練習賽。

奧運棒球5搶1資格賽中華培訓隊30人預計3日施打疫苗、移動至斗六展開集訓，棒協表示，台東縣婉拒中華隊到台東集訓後，某些縣市主動表達願意支援集訓事宜，目前已經獲得雲林縣縣長同意，待走完行政程序。

由於國內新冠肺炎疫情持續、目前全國仍在3級警戒中，中華培訓隊集訓採泡泡模式，球隊團體行動，只能在飯店、球場兩地點間移動，飯店也已經包層，確保不會與外人接觸，並錯開與中職味全龍隊練習時間。

由於要確實遵守泡泡模式集訓，集訓期間恐無法安排對外練習賽，只能打隊內分組練習賽，中華隊正式26人名單何時決定需要視集訓狀況決定，中華隊預計18日出發赴墨西哥後，在22日比賽正式開打前將有1至2場練習賽。