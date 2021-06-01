快訊

12年前爆H1N1曾籲先買國際疫苗？ 總統府提五點說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／5打席都壘上沒人 吳念庭扛首棒安打掛蛋

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
吳念庭。 資料照(擷圖自推特)
吳念庭。 資料照(擷圖自推特)

效力西武獅隊的台將吳念庭，本季首度擔任開路先鋒，面對讀賣巨人隊，5打席全數都在壘上沒人時上場，結果5打席繳了白卷、吞下2次三振，打擊率下修2成76，兩隊終場以4：4和局收場。

西武因盜壘王若林樂人左膝前十字韌帶受傷，此役第1棒的位置由吳念庭扛下，好巧不巧5打席全數都是壘上沒人的場面，洋聯第一的得點圈打擊率4成69無用武之地。

吳念庭前3打席都是該局首位打者，首打席只耗了對手3球，追打外角壞球揮空三振，接下來兩打席都打向二壘滾地球遭到刺殺。

吳念庭第4打席在兩出局後上場，同樣是壘上無人的局面，再度打向二壘遭到刺殺，第9局則是吞下三振。

巨人先發左投髙橋優貴此役要爭取擴大央聯領先的第7勝，只投3.1局提前退場，提前將戰局交給牛棚。

西武一路被壓著打，一度以0：4落後，結果靠全壘打追回全部落後分數，第7局由岸潤一郎率先敲出陽春砲，第9局巨人德拉羅沙（Frandy De La Rosa）救援砸鍋，先被梅西亞（Ernesto Mejia）敲出兩分砲，再挨了森友哉的陽春砲，兩隊戰成4：4平手。

吳念庭 西武獅 讀賣巨人

延伸閱讀

日職／西武傷了盜壘王 吳念庭本季首扛開路先鋒

日職／吳念庭2安打2打點 得點圈打擊率洋聯第一

日職／守護隊友的頭髮 吳念庭繳本季第二度猛打賞

日職／吳念庭敲2安1打點 源田壯亮染疫人手緊

相關新聞

5搶1／中華隊集訓基地找到了 3日施打疫苗後前進斗六

東京奧運5搶1最終資格賽中華隊集訓地點底定，中華棒球協會經評估後，確定以斗六棒球場作為集訓基地，球員將於3日施打疫苗後南...

日職／5打席都壘上沒人 吳念庭扛首棒安打掛蛋

效力西武獅隊的台將吳念庭，本季首度擔任開路先鋒，面對讀賣巨人隊，5打席全數都在壘上沒人時上場，結果5打席繳了白卷、吞下2...

5搶1／錯開味全練球時間 中華隊「泡泡模式」進駐斗六

東京奧運5搶1最終資格賽本月就要展開，中華隊今天確定訓練基地，選定斗六棒球場，這裡同時也是中職味全龍隊的二軍訓練基地，練...

日職／西武傷了盜壘王 吳念庭本季首扛開路先鋒

西武獅今天與讀賣巨人隊展開3連戰，台將吳念庭本季首度擔任開路先鋒，將面對握有6勝1敗、防禦率2.39佳績的巨人左投高橋優...

日職／巨人外野僅靠洋砲撐 陽岱鋼還有一絲希望

台灣旅日好手陽岱鋼自從4月被下放三軍後就沒有太多消息，正當各界都在納悶的時候，他透過臉書表示原來是因為輕微受傷，所以這一個多月來才都沒有出賽紀錄，復健結束後，25日他在巨人三軍終於開始實戰，29日則重

中職／打一半的5月投、打MVP 泰迪、詹子賢勝出

中職5月賽程因為疫情只打了一半，今天宣布單月投、打MVP，統一獅隊洋投泰迪憑藉兩場先發壓制性的表現勝出，打者則由中信兄弟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。