日職／5打席都壘上沒人 吳念庭扛首棒安打掛蛋

效力西武獅隊的台將吳念庭，本季首度擔任開路先鋒，面對讀賣巨人隊，5打席全數都在壘上沒人時上場，結果5打席繳了白卷、吞下2次三振，打擊率下修2成76，兩隊終場以4：4和局收場。

西武因盜壘王若林樂人左膝前十字韌帶受傷，此役第1棒的位置由吳念庭扛下，好巧不巧5打席全數都是壘上沒人的場面，洋聯第一的得點圈打擊率4成69無用武之地。

吳念庭前3打席都是該局首位打者，首打席只耗了對手3球，追打外角壞球揮空三振，接下來兩打席都打向二壘滾地球遭到刺殺。

吳念庭第4打席在兩出局後上場，同樣是壘上無人的局面，再度打向二壘遭到刺殺，第9局則是吞下三振。

巨人先發左投髙橋優貴此役要爭取擴大央聯領先的第7勝，只投3.1局提前退場，提前將戰局交給牛棚。

西武一路被壓著打，一度以0：4落後，結果靠全壘打追回全部落後分數，第7局由岸潤一郎率先敲出陽春砲，第9局巨人德拉羅沙（Frandy De La Rosa）救援砸鍋，先被梅西亞（Ernesto Mejia）敲出兩分砲，再挨了森友哉的陽春砲，兩隊戰成4：4平手。