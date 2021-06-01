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5搶1／中華隊集訓基地找到了 3日施打疫苗後前進斗六

5搶1／錯開味全練球時間 中華隊「泡泡模式」進駐斗六

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
錯開味全練球時間，中華隊「泡泡模式」進駐斗六。（圖為味全龍隊） 報系資料照
錯開味全練球時間，中華隊「泡泡模式」進駐斗六。（圖為味全龍隊） 報系資料照

東京奧運5搶1最終資格賽本月就要展開，中華隊今天確定訓練基地，選定斗六棒球場，這裡同時也是中職味全龍隊的二軍訓練基地，練球時間是否衝突？棒協回應，龍隊練習時間都是上午，中華隊將在下午以及晚上練習 ，錯開練球時間。

中華隊原本屬意台東體中作為集訓基地，但昨天收到台東縣政府通知，因考慮疫情及當地醫療量能，婉拒中華隊前來集訓，棒協緊急協調其他縣市場地。

棒協今天確定將以斗六球場為集訓基地，已獲縣長同意，目前正在進行行政程序中。

中華隊3日在台北施打疫苗，接著南下備戰，將採「泡泡模式」在斗六集訓，全體人員只能在飯店、球場兩個點移動，且練球時間除了球員、教練外，其他人都必須戴口罩，練習以外的時間則需全程配戴口罩，每天也會有護理師測量體溫、酒精不定期消毒。

中華隊將入住距離球場不遠的飯店，包下整層，電梯也將控管，避免與中華隊以外人士接觸。

中華隊 棒協 中職

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