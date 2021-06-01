5搶1／中華隊集訓基地找到了 3日施打疫苗後前進斗六

東京奧運5搶1最終資格賽中華隊集訓地點底定，中華棒球協會經評估後，確定以斗六棒球場作為集訓基地，球員將於3日施打疫苗後南下展開備戰。

中華隊已敲定國內30人集訓名單，集訓地點原本屬意台東體中，但台東縣政府考慮疫情及當地醫療量能，昨天發函婉拒中華隊前來台東，棒協緊急協調其他場地。

棒協感謝其他縣市在消息曝光後，某些縣市主動表達願意支援中華隊集訓，經過整體評估後，確定將斗六球場設為集訓基地。

由於需於台北施打疫苗，且時間較早，因此球員安排在2日北上台北集合，3日施打疫苗，再集體南下斗六備戰。

5搶1將於墨西哥當地時間6月22日進行到26日，官方練球日則為20、21日，中華隊的所剩時間已經不多，集訓地點敲定斗六球場後，除了需在短時間內整兵備戰，防疫計畫也必須做到滴水不漏，確保全員遠離染疫風險，本屆中華隊想遠征墨西哥還有重重難關要過。