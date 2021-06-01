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中職／打一半的5月投、打MVP 泰迪、詹子賢勝出
中職5月賽程因為疫情只打了一半，今天宣布單月投、打MVP，統一獅隊洋投泰迪憑藉兩場先發壓制性的表現勝出，打者則由中信兄弟隊詹子賢拿下，繼2018年7月後再奪月MVP。
中職在5月17日宣布因疫情全面延賽至今，5月合計只打了25場比賽，今天聯盟公布單月投、打MVP。
泰迪在5月先發2場，成績堪稱完美，合計投了14局，拿下2勝、防禦率只有0.64，狂飆22次三振，投出目前聯盟最穩洋投的身手，也幫助他首次摘下月MVP。
泰迪共拿下8票，居次的是開季至今仍維持防禦率0的兄弟老將官大元，他在5月共投4場、8局未失分。此外，鄭凱文、曾峻岳、田澤純一各獲1票。
打者的競爭激烈一些，詹子賢單月打擊率0.378、上壘率0.410、長打率0.622，敲出14支安打、2轟、10分打點，拿下6票，以相對全面的成績擊敗5月打擊率高達4成10、敲出16支安打的陳傑憲（3票），蘇智傑、高國麟、劉基鴻則是各拿到2票。
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