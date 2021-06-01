日職／西武傷了盜壘王 吳念庭本季首扛開路先鋒

【賽事報導】

官方攻守數據

●一局上：一棒吳念庭首打席上場，遭到三振。

●三局上：兩隊0:0，吳念庭第一個上場，擊出二壘方向滾地球出局。

【賽前報導】

西武獅今天與讀賣巨人隊展開3連戰，台將吳念庭本季首度擔任開路先鋒，將面對握有6勝1敗、防禦率2.39佳績的巨人左投高橋優貴。

吳念庭賽前得點圈打擊率4成69，居太平洋聯盟第一，今天卻出現在第1棒的位置，這是因為洋聯盜壘王若林樂人（20盜），前天傷退、昨天確診左膝前十字韌帶損傷，西武必須另覓首棒人選，上壘率3成57、排名隊上第2的吳念庭成為此役首棒。

吳念庭本季出賽46場，151打數敲出43支安打，打擊率2成85，有4發全壘打，今年在得點圈發揮尤其出色的情況下，扮演打點製造機，已為球隊貢獻25分打點，在隊上僅次於中村剛也的28分打點。

火腿今天則與廣島交手，為中央聯盟主場、沒有指定打擊，王柏融未排進先發打線，在板凳上等待代打建功的機會。