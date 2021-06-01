5搶1／即刻救援！ 旅美球員參賽名單2日揭曉

中職已退出5搶1資格賽組訓，加上不強制徵召聯盟列管球員，中華隊將以業餘及旅外球員為主，赴墨爭取奧運資格，而目前徵詢旅外選手都是美職，緊鄰墨西哥的他們將在中華隊扮演重要角色，預計在周三會收到所有旅美球員的球團回覆。

中職因疫情考量退出組隊後，由棒協接下組隊任務，在旅日球員確定不參賽下，列出以業餘為主加上7名有旅美資歷的36人名單，棒協秘書長林宗成表示，已發函通知有意願參與賽事的球員，預計將在周三收到球團是否同意參賽的回覆。

目前台灣一共有16名旅美球員，扣除仍在印地安人40人名單的張育成外，15位包含林子偉、林家正、陳聖平、鄭宗哲4名野手，以及投手林凱威、宋文華、王志庭、鄧愷威、林鋅杰、張景淯、徐基麟、林暉盛、鄭浩均、劉致榮、陳柏毓等11名，由於參與國際一級賽事可獲服12天補充役資格，對於這些年輕球員相當具有吸引力。

不過棒協強調，雖然這些球員對參與國際賽躍躍欲試，但去年因疫情影響導致小聯盟賽季取消，球員在歷經一年空窗期下，難免對他們披上國家隊戰袍有些擔憂。

季初遭雙城DFA而下放小聯盟的林子偉，近期在3A表現回穩，有機會再度被升上大聯盟，可能無緣參與5搶1，而其餘野手最高層級僅來到低階1A，旅美球員可能將以投手為主。

本季僅有鄧愷威以先發投手身分在小聯盟出賽，但日前因被主審發現手套塗抹「外部物質」，遭到驅逐出場，據美國媒體報導指出，大聯盟可能啟動調查，會不會有禁賽還有待觀察，是否將納入鄧愷威，將交由中華隊總教練吳思賢決定，而在5搶1剩餘不到1個月時間開打，如何就近觀察選手狀況成為難題，因此可能將優先考慮近期打過中華隊的選手，如2019年亞錦賽的劉致榮、陳柏毓、林鋅杰及12強賽的林凱威，屆時這些被徵召的旅美球員不會回到台灣備戰，而是直接到墨西哥與中華隊會合。