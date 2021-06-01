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美洲資格賽／紅雀頭號新秀捍衛美國勝利 老將成打線寂寞人

聯合新聞網 / 綜合報導
美國隊投打輾壓，以7比1輕取尼加拉瓜。 路透社
美國隊投打輾壓，以7比1輕取尼加拉瓜。 路透社

整理包／美洲資格賽賽程表及戰績表

東京奧運棒球美洲盃資格賽，今(1日)由賽會排名龍頭的美國交手尼加拉瓜，地主推出紅雀大物左投里布拉斯托（Matthew Liberatore）先發登板，主投5局只失1分，加上打線以14安打下7分，最終以7比1大勝尼加拉瓜。

年僅21歲的里布拉斯托，在紅雀農場位居頭號新秀，不過本季在3A表現普普通通，拿下0勝3負、5.48防禦率，今代表美國先發登板表現不俗，主投5局被敲出5安失1分，送出4次三振1保送。

年僅21歲的里布拉斯托，在紅雀農場位居頭號新秀，今代表美國先發登板表現不俗。 路透社
年僅21歲的里布拉斯托，在紅雀農場位居頭號新秀，今代表美國先發登板表現不俗。 路透社

里布拉斯托退場後由前歐力士洋將狄克森（Brandon Dickson）接手，揮別2019年12強銅牌戰面對墨西哥後援吞敗陰影，中繼2局沒被敲安飆3K，與棄打從投的高斯（Anthony Gose）、前大聯盟牛棚好手澤普仁斯基(Marc Rzepczynski)合力演出4局無安打封鎖尼加拉瓜打線。

美國此戰狂敲14安，費城人新秀威廉斯(Luke Williams)、紅襪新人杜蘭（Jarren Duran）擔任球隊雙箭頭，各敲3安完成猛打賞，擔任第四棒的水手菲力亞(Eric Filia)、紅人捕手卡洛茲佛利（Mark Kolozsvary）及卡薩斯(Triston Ray Casas)皆有雙安表現，相較於這些有著大好前景的新秀，馳騁大聯盟賽場多年的老將顯得沉靜許多，弗瑞茲爾（Todd Frazier）、坎普(Matt Kemp)及佛賽斯（Logan Forsythe）合計僅9支1，貢獻1分打點。

尼加拉瓜 東京奧運 墨西哥

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