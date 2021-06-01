美洲資格賽／加拿大投手聯手演安打 前兄弟洋砲開轟助陣

東京奧運棒球美洲區資格賽，今(1日)最後一場賽程由加拿大交手哥倫比亞，亞洲職棒履歷豐富的艾柏斯（Andrew Albers）擔任加國先發，主投7局沒有丟掉分數，更是與兩位牛棚投手創下國際賽罕見的無安打比賽，率隊以7比0擊敗哥倫比亞，而此戰擔綱先發第三棒的前中信兄弟「最短命洋將」艾銳克（Eric Wood）也有開轟表現。

艾柏斯用90顆球完成7局任務，飆出7次三振沒有被打出任何安打，僅在首局對唐斯（Jeter Downs）投出觸身球，而牛棚接手的麥格根（Brendan Mcguigan）、歐尼席可（Ben Onyshko）各投1局飆2K，3人合力完成無安打比賽。

2013年登上大聯盟的艾柏斯，生涯4年拿下7勝6負、防禦率4.10，期間曾短暫加盟韓職韓華鷹隊，2017年球季結束後，隔年加入日職歐力士猛牛，今年則是回到雙城小聯盟效力。

加拿大全場敲8安有6支為短程安打，但絲毫不減得分效率，前2局就攻下6分鎖定勝局，其中擔任二棒的羅布森(Jacob Robson)4打數敲出3安，貢獻3打點，其中包含2局滿壘掃出清壘的三壘安打，7局艾銳克錦上添花，再敲出左外野方向陽春砲。

中信兄弟「最短命洋將」艾銳克（Eric Wood）有開轟表現。 路透社

現年28歲的艾銳克，2019年曾在中信出賽2場共9打數無安打，隨後遭到球團解約，當時傳出導火線艾銳克不滿時任總教練伯納的戰術安排，執意讓他犧牲短打結果失敗，才鬧得雙方不歡而散。