快訊

郭董買疫苗遞件完成！由曾馨瑩、汪用和出面代表

霧社水庫2天進帳1000萬噸 蓄水率暴升竟藏瀕死警訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美洲資格賽／委內瑞拉帶來MLB級饗宴 終結對古巴68年不勝

聯合新聞網 / 綜合報導
委內瑞拉以6比5驚險搶下B組首勝，也終結長達68年國際賽對戰古巴不勝。 路透社
委內瑞拉以6比5驚險搶下B組首勝，也終結長達68年國際賽對戰古巴不勝。 路透社

東京奧運棒球美洲區資格賽，今(1日)第二場由B組委內瑞拉交手古巴，委國陣中前大聯盟好手展現老將價值，C.培瑞茲(Carlos Perez)、奇里諾斯(Robinson Chirinos)及H.培瑞茲(Hernan Perez)各貢獻1發全壘打，並在9局擋下古巴最後反撲，終場委內瑞拉以6比5驚險搶下B組首勝，也終結長達68年國際賽對戰古巴不勝。

首局兩人在壘時，C.培瑞茲敲出3分砲奠定勝基，4局上他再敲出帶有1分打點一壘安打，6、8兩局H.培瑞茲、奇里諾斯各自敲出陽春彈，而預賽重要首戰委內瑞拉也交由大聯盟生涯112勝的桑契斯（Anibal Sanchez）登板先發，主投4局雖然被敲出多達8支安打，但也將失分控制在3分，最終委國也靠著這4名前大聯盟球員強勢表現，擊敗古巴拿下預賽首勝，終結國際賽雙方對戰長達68年不勝紀錄。

C.培瑞茲(Carlos Perez)首局敲出3分砲奠定勝基。 路透社
C.培瑞茲(Carlos Perez)首局敲出3分砲奠定勝基。 路透社

古巴陣容方面，雖也有著軟銀雙洋將莫伊尼洛（Livan Moinelo）、迪斯派（Alfredo Despaigne）及前讀賣巨人賽佩達（Frederich Cepeda）助陣，但並沒有太多貢獻，在日職見神殺神的莫伊尼洛，後猿1.2局送出2K，但也遭大聯盟級奇里諾斯敲出陽春彈失分，賽佩達全場3打數盡墨吞1K，雖然古巴9局下靠著柯瑞亞(Lisban Correa)代打2分砲追近至1分差，但一人在壘輪到迪斯派上場打擊時，在一次揮棒後突然抱著左肩倒下，迪斯派也不得不退出比賽，古巴再換比尼亞萊斯(Rafael Vinales)上場代打，敲出二壘方向滾地球出局，最終以1分之差敗北。

古巴 委內瑞拉 東京奧運

相關新聞

日職／巨人外野僅靠洋砲撐 陽岱鋼還有一絲希望

台灣旅日好手陽岱鋼自從4月被下放三軍後就沒有太多消息，正當各界都在納悶的時候，他透過臉書表示原來是因為輕微受傷，所以這一個多月來才都沒有出賽紀錄，復健結束後，25日他在巨人三軍終於開始實戰，29日則重

美洲資格賽／委內瑞拉帶來MLB級饗宴 終結對古巴68年不勝

東京奧運棒球美洲區資格賽，今(1日)第二場由B組委內瑞拉交手古巴，委國陣中前大聯盟好手展現老將價值，C.培瑞茲(Carlos Perez)、奇里諾斯(Robinson Chirinos)及H.培瑞茲(

美洲資格賽／多明尼加開胡靠水手2新秀 前桃猿洋投狼狽退場

爭搶奧運棒球門票的美洲區資格賽，今(1日)結束首日賽程，同為A組的兩支勁旅多明尼加與波多黎各展開交鋒，多明尼加兩位水手新秀表現搶眼，先由利伯托（Luis Liberato）敲出打破僵局陽春彈，右外野手

整理包／美洲資格賽賽程表及戰績表 古巴首戰敗給委內瑞拉

東京奧運棒球項目，已確定日本、韓國、墨西哥、以色列四支隊伍，剩下兩支球隊將由美洲資格賽及5搶1資格賽產生。美洲資格賽歷經疫情因素拖延，確定於6月1日至5日在美國佛羅里達州開打，8支參賽隊伍分別是美國、

5搶1／台東集訓生變 中華隊新難題

東京奧運5搶1最終資格賽中華隊組軍，現在又面臨新的難題，台東縣政府因考慮疫情及當地醫療量能，婉拒中華隊前往台東集訓，中華...

棒球／美洲區資格賽開打 首日4戰先發公布

奧運棒球美洲區資格賽將於台灣時間明天開打，第一天總計有4場比賽，地主美國隊將派出2018年美職選秀首輪獲指名的左投里貝拉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。