美洲資格賽／委內瑞拉帶來MLB級饗宴 終結對古巴68年不勝
東京奧運棒球美洲區資格賽，今(1日)第二場由B組委內瑞拉交手古巴，委國陣中前大聯盟好手展現老將價值，C.培瑞茲(Carlos Perez)、奇里諾斯(Robinson Chirinos)及H.培瑞茲(Hernan Perez)各貢獻1發全壘打，並在9局擋下古巴最後反撲，終場委內瑞拉以6比5驚險搶下B組首勝，也終結長達68年國際賽對戰古巴不勝。
首局兩人在壘時，C.培瑞茲敲出3分砲奠定勝基，4局上他再敲出帶有1分打點一壘安打，6、8兩局H.培瑞茲、奇里諾斯各自敲出陽春彈，而預賽重要首戰委內瑞拉也交由大聯盟生涯112勝的桑契斯（Anibal Sanchez）登板先發，主投4局雖然被敲出多達8支安打，但也將失分控制在3分，最終委國也靠著這4名前大聯盟球員強勢表現，擊敗古巴拿下預賽首勝，終結國際賽雙方對戰長達68年不勝紀錄。
Los jonrones de Venezuela contra Cuba en el preolímpico de béisbol (31-05-2021):— Jean Carlos Arias (@Comandante81) May 31, 2021
✔️ Carlos Pérez (1) ⚾ 💥
✔️ Hernán Pérez (1) ⚾ 💥
✔️ Robinson Chirinos (1) ⚾ 💥
Video: @WBSC / YouTube pic.twitter.com/JErsREeCKC
古巴陣容方面，雖也有著軟銀雙洋將莫伊尼洛（Livan Moinelo）、迪斯派（Alfredo Despaigne）及前讀賣巨人賽佩達（Frederich Cepeda）助陣，但並沒有太多貢獻，在日職見神殺神的莫伊尼洛，後猿1.2局送出2K，但也遭大聯盟級奇里諾斯敲出陽春彈失分，賽佩達全場3打數盡墨吞1K，雖然古巴9局下靠著柯瑞亞(Lisban Correa)代打2分砲追近至1分差，但一人在壘輪到迪斯派上場打擊時，在一次揮棒後突然抱著左肩倒下，迪斯派也不得不退出比賽，古巴再換比尼亞萊斯(Rafael Vinales)上場代打，敲出二壘方向滾地球出局，最終以1分之差敗北。
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