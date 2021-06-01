美洲資格賽／多明尼加開胡靠水手2新秀 前桃猿洋投狼狽退場

爭搶奧運棒球門票的美洲區資格賽，今(1日)結束首日賽程，同為A組的兩支勁旅多明尼加與波多黎各展開交鋒，多明尼加兩位水手新秀表現搶眼，先由利伯托（Luis Liberato）敲出打破僵局陽春彈，右外野手羅德里奎茲（Julio Rodriguez）9局貢獻關鍵守備，終場多明尼加以5比2擊敗波多黎各，拿下預賽開門紅。

多明尼加1局下就出現攻勢，2出局後靠著羅德里奎茲、40歲的大聯盟兩屆全壘打王「包大人」巴提斯塔（Jose Bautista）及前紅人內野手法蘭西斯科（Juan Francisco）連續3支安打攻下1分，2局上波多黎各納瓦諾（Rey Navarro）敲兩分砲超前比分。

兩隊保持2比2平手局面來到6局下，利伯托面對波多黎各後援投手馬多納多(Ivan Maldonado)敲出陽春砲，此時波國決定換上前中職Lamigo桃猿(現樂天桃猿)洋投拿威（Efrain Nieves）登板，先是被努涅茲(Gustavo Nunez)打出三壘安，兩位前大聯盟老將尼法西歐（Emilio Bonifacio）、卡布雷拉（Melky Cabrera）相繼擊出安打，將比分拉開至5比2。

Luis Liberato y su vuelacerca en el sexto episodio.

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波多黎各在最後半局吹起反攻號角，盧西亞諾(Kevin Luciano)、卡斯楚(Ruben Castro)敲安攻佔一、二壘，身為追平分的戈梅茲（Edwin Gomez）瞄準第一球，敲出右外野方向平飛球，眼看就要落地形成安打，沒想到外野手羅德里奎茲一記精彩滑接，澆熄波多黎各攻勢，有了隊友守備大力相挺，多明尼加終結者阿森西奧(Jairo Asencio)穩住陣腳，順利三振下兩位打者，幫助多國拿下預賽首勝。