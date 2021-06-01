快訊

國產署收回土地？三軍軍官俱樂部今宣布熄燈歇業

病毒為什麼容易在傳統市場爆發？醫曝4原因是關鍵

美洲資格賽／多明尼加開胡靠水手2新秀 前桃猿洋投狼狽退場

聯合新聞網 / 綜合報導
水手新秀羅德里奎茲（Julio Rodriguez）攻守俱佳。 路透社
水手新秀羅德里奎茲（Julio Rodriguez）攻守俱佳。 路透社

爭搶奧運棒球門票的美洲區資格賽，今(1日)結束首日賽程，同為A組的兩支勁旅多明尼加波多黎各展開交鋒，多明尼加兩位水手新秀表現搶眼，先由利伯托（Luis Liberato）敲出打破僵局陽春彈，右外野手羅德里奎茲（Julio Rodriguez）9局貢獻關鍵守備，終場多明尼加以5比2擊敗波多黎各，拿下預賽開門紅。

多明尼加1局下就出現攻勢，2出局後靠著羅德里奎茲、40歲的大聯盟兩屆全壘打王「包大人」巴提斯塔（Jose Bautista）及前紅人內野手法蘭西斯科（Juan Francisco）連續3支安打攻下1分，2局上波多黎各納瓦諾（Rey Navarro）敲兩分砲超前比分。

兩隊保持2比2平手局面來到6局下，利伯托面對波多黎各後援投手馬多納多(Ivan Maldonado)敲出陽春砲，此時波國決定換上前中職Lamigo桃猿(現樂天桃猿)洋投拿威（Efrain Nieves）登板，先是被努涅茲(Gustavo Nunez)打出三壘安，兩位前大聯盟老將尼法西歐（Emilio Bonifacio）、卡布雷拉（Melky Cabrera）相繼擊出安打，將比分拉開至5比2。

波多黎各在最後半局吹起反攻號角，盧西亞諾(Kevin Luciano)、卡斯楚(Ruben Castro)敲安攻佔一、二壘，身為追平分的戈梅茲（Edwin Gomez）瞄準第一球，敲出右外野方向平飛球，眼看就要落地形成安打，沒想到外野手羅德里奎茲一記精彩滑接，澆熄波多黎各攻勢，有了隊友守備大力相挺，多明尼加終結者阿森西奧(Jairo Asencio)穩住陣腳，順利三振下兩位打者，幫助多國拿下預賽首勝。

波多黎各 多明尼加 奧運 卡斯楚 西亞

延伸閱讀

整理包／前進奧運棒球搶門票 美洲資格賽賽程表及戰績表

相關新聞

日職／巨人外野僅靠洋砲撐 陽岱鋼還有一絲希望

台灣旅日好手陽岱鋼自從4月被下放三軍後就沒有太多消息，正當各界都在納悶的時候，他透過臉書表示原來是因為輕微受傷，所以這一個多月來才都沒有出賽紀錄，復健結束後，25日他在巨人三軍終於開始實戰，29日則重

美洲資格賽／多明尼加開胡靠水手2新秀 前桃猿洋投狼狽退場

爭搶奧運棒球門票的美洲區資格賽，今(1日)結束首日賽程，同為A組的兩支勁旅多明尼加與波多黎各展開交鋒，多明尼加兩位水手新秀表現搶眼，先由利伯托（Luis Liberato）敲出打破僵局陽春彈，右外野手

整理包／美洲資格賽賽程表及戰績表 古巴首戰敗給委內瑞拉

東京奧運棒球項目，已確定日本、韓國、墨西哥、以色列四支隊伍，剩下兩支球隊將由美洲資格賽及5搶1資格賽產生。美洲資格賽歷經疫情因素拖延，確定於6月1日至5日在美國佛羅里達州開打，8支參賽隊伍分別是美國、

5搶1／台東集訓生變 中華隊新難題

東京奧運5搶1最終資格賽中華隊組軍，現在又面臨新的難題，台東縣政府因考慮疫情及當地醫療量能，婉拒中華隊前往台東集訓，中華...

棒球／美洲區資格賽開打 首日4戰先發公布

奧運棒球美洲區資格賽將於台灣時間明天開打，第一天總計有4場比賽，地主美國隊將派出2018年美職選秀首輪獲指名的左投里貝拉...

5搶1／疫情當頭 台東縣婉拒中華隊「泡泡」集訓

東京奧運棒球5搶1資格賽由中華棒協組隊，計畫採「泡泡模式」，在不與外界接觸下集訓，如取得奧運門票，仍會返回台灣備戰。但台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。