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棒球／美洲區資格賽開打 首日4戰先發公布

中央社 / 台北31日電
美洲區資格賽周二開打。 WBSC官網
美洲區資格賽周二開打。 WBSC官網

整理包／前進奧運棒球搶門票 美洲資格賽賽程表及戰績表

奧運棒球美洲區資格賽將於台灣時間明天開打，第一天總計有4場比賽，地主美國隊將派出2018年美職選秀首輪獲指名的左投里貝拉托爾先發，迎戰尼加拉瓜隊。

奧運棒球美洲區資格賽總計8隊參賽，將於台灣時間明天凌晨於美國佛羅里達開打，冠軍隊取得東京奧運棒球項目門票，2、3名球隊則取得參加在墨西哥舉辦的5搶1最終資格賽門票。

明天首場比賽由世界排名第11名的波多黎各與第10名的多明尼加交手，兩隊都派出左投先發，波多黎各派出克魯斯（Luis Leroy Cruz）先發，多明尼加則派出巴爾德斯（Raul Valdez）先發。

第2場比賽由世界排名第9的委內瑞拉和世界排名第7名的古巴交手，委內瑞拉派出具有15年美職大聯盟資歷的桑傑士（Anibal Sanchez）先發，古巴則派出布朗柯（Lazaro Blanco）先發，布朗柯也是2019年世界12強賽古巴代表隊成員。

第3場比賽由地主、世界排名第2名的美國隊與世界排名第15名的尼加拉瓜隊交手，美國派出里貝拉托爾（Matthew Liberatore）先發，他在2018年美職大聯盟選秀首輪被選走，目前效力於聖路易紅雀隊3A球隊，尼加拉瓜隊派出泰勒（Carlos Teller）先發。

第4場比賽由世界排名第14名的哥倫比亞與世界排名第12的加拿大隊交手，哥倫比亞派出右投手莫雷諾（Erling Moreno）先發，加拿大則派出具有日、韓資歷的投手艾柏斯（Andrew Albers）先發。

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