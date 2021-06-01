日職／巨人外野僅靠洋砲撐 陽岱鋼還有一絲希望

台灣旅日好手陽岱鋼自從4月被下放三軍後就沒有太多消息，正當各界都在納悶的時候，他透過臉書表示原來是因為輕微受傷，所以這一個多月來才都沒有出賽紀錄，復健結束後，25日他在巨人三軍終於開始實戰，29日則重新回到二軍，這兩場比賽8個打數打出1支安打，狀況還待調整。

巨人在這幾年透過自由球員市場及交易補強了不少外野手，因此陽岱鋼的出賽空間遭到嚴重的壓縮，不過這樣的巨人，目前在外野卻也遇到了一些狀況，3名外野主力有兩人因傷及近況不佳暫時被排除在先發名單外。

首先是右外野，去年季後巨人簽下前DeNA的梶谷隆幸，梶谷是上季央聯打擊排行榜上的第2名，他的加入馬上就佔住了右外野的先發位置，但今年開季梶谷的表現不盡理想，打了近20場比賽後到4月中，打擊率才勉強升上2成，不過後來找回打擊手感，4月結束打擊率為2成8，上週則是已到3成以上，不過他在23日的比賽中左腳受傷，隨即被登錄抹消，空出來的先發位置這幾場暫時由松原聖彌及石川慎吾兩人填補。

去年季後加入巨人的梶谷隆幸(右)，好不容易打擊手感調整回來了，卻因受傷而暫時高掛免戰牌。 福耳／攝影

再來看看中外野，自從19年轉戰巨人後就成為不動中外野先發的丸佳浩，今年的表現與前兩季有極大的落差，季初打了沒幾場後就因為新冠肺炎確診而下二軍，當時的打擊率已經是不到1成，近20天後重回一軍，打擊狀況雖略有回升，但截至5月底出賽36場，打擊率還是只有2成31，僅有4轟及8分打點，如果這樣下去，今年有可能會是丸近九季來的新低，也因為近況沒有起色，30日的比賽更被排除在先發名單外。

左外野是巨人外野現階段最不需要擔心的位置，惠勒（Zelous Wheeler）在去年6月底從樂天被交易過來後，表現其實並沒有太大起色，整季下來打擊率不到2成5，全壘打及打點都是日職生涯最低，季後獲得續留，今年從開季起儼然換了一個人，打擊成績十分亮眼，雖然在4月初與丸一樣因肺炎確診而下二軍，但當時的打擊率已超過4成，4月底回歸之後成為左外野固定先發，5月中開始擔任具攻擊性的2棒，至今仍維持不錯的打擊狀況，目前的打擊率高達3成61，同時有7轟及24分打點，如果本週維持穩定的打擊狀況，加上補足打席數，就有可能空降央聯打擊王的寶座。

從去年樂天交易來的惠勒(右)，是巨人目前3名外野手中火力貢獻最穩定的。 福耳／攝影

在過去幾年巨人外野大幅補強的狀況下，陽岱鋼的出賽空間遭到壓縮，出賽數逐年遞減，即使在這種情形下，他在外野甚至後來轉戰的一壘都還有若干先發或代打出賽的機會，今年競爭對手再度增加，但陽岱鋼其實在季初還是有藉著隊友確診的這段期間而上一軍發揮的空間，只不過因傷錯失良機。

巨人現在一軍的外野手除了丸、惠勒、松原以及石川外，還有龜井善行及重信慎之介兩人，其中松原、龜井、重信近期的打擊表現都不佳，石川的出賽數也不多，陽岱鋼現在傷癒後要迎頭趕上一軍的進度確實有很大的難度，但依外野目前的狀況來說，要上一軍倒也不是完全絕望，至於巨人現在的一壘手有中島宏之及新洋砲史莫克（Justin Smoak）兩人，且打擊近況都不算差，陽岱鋼在一壘手的部分就真的是完全沒有機會了。