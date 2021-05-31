5搶1／台東婉拒！中華隊集訓計畫生變 另覓其他縣市
5搶1最終資格賽中華隊集訓計畫生變，今天台東縣政府發函，因考慮疫情及當地醫療量能，婉拒中華隊前來台東集訓，棒協證實已經收到回覆，也同步呈報體育署，目前已在協調其他場地作業中。
棒協接下組隊任務後，近日敲定國內30人集訓名單，目前等待體育署安排施打疫苗，預計在2日或3日施打，接著展開集訓，原本屬意地點為台東體中，擬定計畫包括巴士團進團出、回飯店後不能私自外出等。
中華隊原本預計4日就要在台東以「泡泡模式」展開集訓，今天台東縣政府回應已經收到棒協公文，但考量疫情因素和台東醫療量能，已發函棒協婉拒來台東集訓的要求。
棒協表示，今天下午有收到台東縣政府來函，同步也有呈報給體育署，目前正在協調其他縣市的場地。
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