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墨西哥聯盟／不惹事好難 普伊格嗆投手搞到板凳清空

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
等待重返大聯盟機會的普伊格，轉戰墨西哥聯盟依舊不改火爆個性。 歐新社資料照
等待重返大聯盟機會的普伊格，轉戰墨西哥聯盟依舊不改火爆個性。 歐新社資料照

古巴「壞小子」普伊格（Yasiel Puig）轉戰墨西哥聯盟，等待機會重返大聯盟，但昨天先讓外界見識他的脾氣不改，釀衝突的能力還是一流。

普伊格效力韋拉克魯斯老鷹隊（The Veracruz Eagle），昨天打到第9局，他的所屬球隊以5：8落後，二、三壘有人時輪到普伊格打擊，他在一顆偏低的外角球被主審判好球後，對投手嗆聲要他投好球，雙方叫囂後兩隊球員一湧而上。

影片流出後，美國媒體大開嘲諷，「普伊格想要重返大聯盟，需要證明兩件事，自己還能打以及可以不再惹事，但後者對他來說可能是比較困難的。」

普伊格前一次在大聯盟出賽，已是2019年9月28日身披印地安人隊球衣時，他因麻煩不斷令各隊卻步，待業整季後在今年轉戰墨西哥聯盟；先前中職味全龍隊也曾在尋覓洋砲時想到他，但考慮到他的前科累累，在中職肯定無法註冊過關而作罷。

普伊格 大聯盟 中職

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