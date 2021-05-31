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中職／不可輕忽防疫！彭政閔籲：台灣需要我們繼續團結
台灣近一個月來疫情升溫，全國進入三級警戒，連進行到一半的中職賽事也緊急喊卡，曾經的人氣王「恰恰」彭政閔發揮自己在台灣棒球界的影響力，特別對此發文，希望全國人民團結防疫，一起守護台灣！
彭政閔原文如下：
《2021/5/29恰恰給大家的話》
記得前兩年疫情在全世界未發生前 ，
因為上一些線上課程，
跟其他國家老師們介紹我們來自台灣 ，
則有些來自歐洲國家的老師，
都還不清楚台灣的地理位置 。
而當去年因為疫情影響全世界時，
向老師們介紹我們台灣時，
幾乎每位老師都會先稱讚
我們台灣的防疫措施做得相當的好，
也讓全世界更認識了台灣 。
然而最近在上課的時候，
每位老師都會很關心我們現在台灣的疫情狀況，
如今台灣的染疫數量也一直在增加，
醫療體系和醫護人員，
還有警消人員和全國的防疫人員。
每天都過得戰戰兢兢，
日以繼夜的為我們守護著疫情。
相信疫情在此時影響了很多人的計劃和工作，
也影響了很多行業和很多人的生計。
台灣人民們也對防疫的概念，
非常的瞭解與遵守防疫措施。
但還是請大家務必重視疫情的情況，
配合防疫措施，
先把資源讓給需要幫助的人。
也請大家記得
「現在 台灣需要我們繼續團結讓我們一起守護台灣 ！」
希望疫情趕快遠離
也祝福大家一切平安 健康 快樂
彭政閔
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