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中職／不可輕忽防疫！彭政閔籲：台灣需要我們繼續團結

聯合新聞網 / 綜合報導
中職因疫情停賽，昔日人氣王「恰恰」彭政閔特別發文鼓勵國人。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
中職因疫情停賽，昔日人氣王「恰恰」彭政閔特別發文鼓勵國人。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台灣近一個月來疫情升溫，全國進入三級警戒，連進行到一半的中職賽事也緊急喊卡，曾經的人氣王「恰恰」彭政閔發揮自己在台灣棒球界的影響力，特別對此發文，希望全國人民團結防疫，一起守護台灣！

彭政閔原文如下：

《2021/5/29恰恰給大家的話》

記得前兩年疫情在全世界未發生前 ，

因為上一些線上課程，

跟其他國家老師們介紹我們來自台灣 ，

則有些來自歐洲國家的老師，

都還不清楚台灣的地理位置 。

而當去年因為疫情影響全世界時，

向老師們介紹我們台灣時，

幾乎每位老師都會先稱讚

我們台灣的防疫措施做得相當的好，

也讓全世界更認識了台灣 。

然而最近在上課的時候，

每位老師都會很關心我們現在台灣的疫情狀況，

如今台灣的染疫數量也一直在增加，

醫療體系和醫護人員，

還有警消人員和全國的防疫人員。

每天都過得戰戰兢兢，

日以繼夜的為我們守護著疫情。

相信疫情在此時影響了很多人的計劃和工作，

也影響了很多行業和很多人的生計。

台灣人民們也對防疫的概念，

非常的瞭解與遵守防疫措施。

但還是請大家務必重視疫情的情況，

配合防疫措施，

先把資源讓給需要幫助的人。

也請大家記得

「現在 台灣需要我們繼續團結讓我們一起守護台灣 ！」

希望疫情趕快遠離

也祝福大家一切平安 健康 快樂

彭政閔

彭政閔 新冠肺炎 中職

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