5搶1／史上成軍最困難中華隊 球員想法大不同

國內疫情延燒，東京奧運棒球5搶1最終資格賽可說峰迴路轉，原本由中職負責組訓賽，先是放棄5搶1在台灣的主辦權，移到墨西哥打，接著中職以球員安全健康擺第一為由，忍痛割捨組隊權利，隨後由棒協接手，本週可望成軍集訓。

棒協臨危授命組隊，網路上批評聲浪一面倒，因為墨西哥疫情比台灣還嚴重，遠征絕對存在染疫風險，有網友就說：「職棒球員的命是命，業餘球員的命就不是命。」、「業餘球員的命不值錢。」

不過，棒協組隊關鍵仍在體育署態度，體育署若不支持，「新中華隊」也組不起來，既然體育署大力支持各單項運動協會，到世界各地拿奧運資格代表權，棒協也無法置身事外，只要成軍就有希望。

「新中華隊」準備成軍就遇到重重考驗，首先，不少業餘球員、教練都以國外疫情不明擔心染疫為由，放棄進入國家隊的機會，光是要湊齊國內集訓30人大名單就是大難題，集訓名單裡頭包括合庫、台電、城市隊、大學、無合約在身的前旅外球員，另有部分旅美選手也有意願打。

為了幫助中華隊在奧運資格賽打出好成績，吳昇峰早已準備多時，現在因疫情考量而放棄，對他來說應該是非常痛苦的決定。 聯合報系資料照片

再來，本週這批選手就會進駐台東體中集訓，採「泡泡模式」進行，若確定要出國比賽，一直到賽事結束，長達一個月的時間，期間即使防疫措施完善，但也難保不會染疫，萬一有一名成員確診該如何因應？必須做最好準備、最壞打算。

沒錯，各單項協會都派選手去世界各地拿奧運資格代表權，可是棒球隊人員眾多、編制龐大，至少三十幾人，這是最不同的地方，人愈多風險愈高，即使施打一劑疫苗，仍無法保證團員就能安全無虞。

即使處在高風險，其實仍有不少球員願意為國效力，每位選手的想法不太一樣，有人可能覺得說，我待在業餘可能一輩子都無法打頂級國際賽事，既然這次有機會就不應該輕易放棄，也有球員為了拚「美」夢，選擇以5搶1作為戰場，希望能吸引美職球探目光，例如曾仁和、莊陳仲敖。

對曾仁和來說這是一個非常難得的機會，即使有很高的風險，他也表態有意參賽。 聯合報系資料照片

有人可能會覺得說，這些球員到底在想什麼，不怕出國比賽「中鏢」嗎？可是，我們不能用一般人的視角來看，運動選手的想法和考量絕對不同。

就拿東京奧運來講好了，日本疫情比墨西哥嚴峻，即使很多日本民眾疾呼東京奧運應該取消停辦，但如果7月奧運照樣舉行，你覺得選手會因為日本疫情嚴重就不來嗎？放心，屆時大部分世界頂尖選手照樣齊聚東京，因為很多人一輩子可能就只有一次機會在世界運動最高殿堂獻技。

最重要的是，美洲區資格賽雖然確定開打，但5搶1最終資格賽仍存在取消的可能性(雖然機會極低)，只要澳洲、荷蘭擔心染疫風險而不派隊打5搶1，加上美國拿下美洲區資格賽冠軍，加上5搶1取消，中華隊就能以世界排名較高順位，順利拿到最後一張東京奧運門票，這也是中華隊一直沒放棄組隊，但卻不排除不派隊到墨西哥比賽的關鍵因素，有夢最美、希望相隨。

若是澳洲、荷蘭都考慮疫情而不派球隊參加5搶1，那中華隊只要有參加就有大好機會。 歐新社資料照片

毫無疑問，這次5搶1絕對是中華棒球隊史上成軍過程最艱困的一次，假設中華隊順利成軍出國，他們所面臨的挑戰才剛開始，後面的考驗只會多不會少；再做一個假設，如果中華隊順利拿到東京奧運最後一張門票，屆時是由中職還是棒協組軍去東京呢？