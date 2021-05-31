日職／交流戰首代霸主 羅德找回當年優勝味道

日本職棒相隔兩年的跨聯盟交流戰在上週開打。各隊進行完兩個系列賽之後，中央聯盟球隊以17勝暫時領先太平洋聯盟球隊的14勝（3場和局）。

過去一向被洋聯壓制的央聯，今年暫時取得領先，尤其是過去在交流戰表現平平的中日龍隊，暫時以4勝1敗1和獨居第一，當中包括對常勝軍軟銀的2勝1和，令人刮目相看。另外一支值得關注的是球隊是千葉羅德海洋，以4勝2敗暫居12球團第二、洋聯最佳。除了怪物投手佐佐木朗希拿下職棒生涯首勝之外，他們在甲子園球場對上兩聯盟戰績最佳的阪神虎隊取得2勝1敗，同時也讓阪神虎隊今年第一次輸掉在主場系列賽。

結果對羅德有利之外，過程之中羅德隊展現出來的實力，以及2場贏球都是逆轉勝的韌性，都讓人不得不期待這支球隊的後勁，極有可能他們過去也頗為擅長的交流戰開始從太平洋聯盟異軍突起。這幾年大家的焦點多在交流戰史上最多冠球隊軟銀鷹的8次優勝，不過別忘了羅德隊可是交流戰史上第一支優勝的隊伍，而且在2006年完成交流戰二連霸，因此也有優良傳統。

今年的羅德隊的最大武器在攻擊力，團隊平均打擊率0.250雖然只在洋聯排名第三，不過總得分數250分高居兩聯盟12球團第一名。而得分最大的來源出自於前兩棒荻野貴司以及洋砲馬丁（Leonys Martín）的一、二棒組合。井口資仁監督開幕戰是排上荻野貴司與菅野剛士打一、二棒，第二戰換上年輕的外野手高部瑛斗，馬丁則排在第三棒。自第三戰之後就固定維持「荻野貴司+馬丁」，沒有再做變動，也是羅德隊讓對手最感到難纏的地方。

效力羅德隊第三年的馬丁以16支全壘打、39分打點暫居洋聯打擊雙冠王，可說是羅德近年補強最成功的洋砲。 擷圖自羅德海洋官方推特

荻野貴司去年因為腳傷只出賽53場比賽，是近年來最少，羅德隊少掉一個核彈頭，球季結束後他沒有行使FA權利而是選擇續留，對羅德來說是相當大的加分。目前他的打擊率0.309高居洋聯第四名，加上他有腳程，上壘之後會讓對手倍感威脅，得分41分是洋聯第一。即使荻野貴司無法上壘，後面的洋砲馬丁又會不時開轟，造成對手重重的一擊，他最近的代表作就是26日對阪神虎隊從王牌中繼岩崎優手中擊出的逆轉2分全壘打。

馬丁雖然三振次數不少，不過已經擊出16支全壘打、39分打點，暫居打擊雙冠王（※打點與樂天島內宏明並列第一）。由於羅德隊繼1986年全壘打王落合博滿（50支全壘打）、1995年的打點王初芝清（80分打點）之後，就再也沒有打者拿過這兩項打擊獎項，因此羅德球迷對馬丁寄予厚望。而能夠補強到這名強力洋砲，加上從日本火腿隊吸收過來的雷雅德（Brandon Laird）也克服了去年受傷的陰霾，已經擊出11支全壘打。又在季前補進過去效力於紐約洋基隊的工具人赫查瓦瑞亞（Adeiny Hechavarria），增添保險，也對現有洋將產生刺激作用。對照前幾年洋砲補強狀況頻頻導致球隊戰力受損，還曾發生前任監督伊東勤公開表達對球團不滿，如今的羅德隊可說不可同日而語。

再加上另外一個不動的棒次三棒中村獎吾以及老將角中勝也今年狀況都相當好，羅德打線更加可怕。尤其是被期待已久的2014年選秀第一指名中村獎吾，目前打擊率0.322高居洋聯第二名，走出了過去兩年球季的低迷，羅德隊攻勢的串聯效果在洋聯數一數二。只是比較可惜的是，井口資仁全力栽培的22歲打者安田尚憲雖然34分打點高居洋聯第四，不過確實性還是偏低，27日消失在先發名單，由雷雅德入替第四棒，往後的打線安排值得觀察。當然，投手戰力與軟銀、樂天相比較是羅德比較吃虧的地方，另外一個隱憂就是主戰捕手田村龍弘四月底因為左腳拉傷而被登錄抹消，羅德由柿沼友哉、佐藤都志也等人輪流入替，不過攻守都有一段差距，必須等到這名主戰捕手歸隊之後，戰力將會更加完整。

井口資仁去年帶隊第三年，首度帶領羅德隊進入A級球隊，並且進入季後賽。今年在與球隊的磨合更出色之後有相當的機會更上一層樓。尤其依照目前的戰力看來，軟銀、樂天都沒有絕對優勢，尤其軟銀現在陣中中少掉千賀滉大、莫伊尼洛（Livan Moinelo）、迪斯派（Alfredo Despaigne）、葛拉西亞（Yurisbel Gracial）等一大票投打主力，羅德要追趕甚至領先就必須要趁現在。