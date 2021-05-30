日職／暌違2個月再敲安 陽岱鋼露出笑容

日職讀賣巨人隊陽岱鋼今天在二軍出賽，8局敲出致勝安打後，他站在壘包上露出燦爛的笑容，幫助球隊以3：2擊敗阪神虎隊，也是個人暌違2個多月再敲安。

陽岱鋼在3月10日熱身賽後被下放二軍，出賽4場，總計13打數僅敲出1安打，在3月28日後，被下放到三軍，接下來無出賽紀錄。陽岱鋼日前透露自己因輕微撕裂傷正在復健中，預告即將重返球場，昨天也回到二軍出賽。

5月29日陽岱鋼傷癒回到二軍，4打數沒敲安還吞下2次三振，打擊率下降到0.059，不過今天再次先發出賽，擔任第七棒、右外野手，前三打席分別是飛球、滾地球、飛球出局。

不過8局上巨人從0：2落後開始反擊，增田陸、小林誠司的安打帶有打點，將比數追平，2出局、一三壘有人時輪到陽岱鋼，他適時敲出中外野安打，送回超前分，他也開心的朝著休息區舉手。

巨人就以1分領先到最後，陽岱鋼總計4打數1安打，有1分打點，打擊率上升到0.095。