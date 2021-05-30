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日職／王柏融吞3K後敲安 打擊率2成74

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融敲安。 資料照
王柏融敲安。 資料照

連4場未先發後，日本職棒火腿隊台將王柏融在今天重返先發打線，前3打席全吞K，不過9局下把握最後機會敲出安打，不過火腿最終仍以1：4輸給中日隊。

王柏融今天擔任先發第五棒、指定打擊，前三打席面對福谷浩司都被三振，2局下首打席被連三顆好球三振，4局下纏鬥了8顆球，仍揮空三振，6局下面對一顆偏內角的球被判好球，王柏融苦笑了一下，對手也開始專攻內角，王柏融雖然選到2好3壞，仍被三振出局。

9局下面對3分落後，1出局後王柏融再站上打擊區，在2好2壞後，面對又吉克樹的一顆142公里卡特球，敲出右外野安打，站上壘包，隨後由谷内亮太代跑，不過渡邊諒的雙殺打終結攻勢；王柏融總計4打數1安打，打擊率為2成74。

落後3分仍換代跑，火腿教練團似乎仍顧慮王柏融的腳傷，王柏融前一次先發是25日，之後都在後段上場，「日刊體育」指出，原因是王柏融在與養樂多隊的系列戰中，自打球擊中右腳，安排他休息幾場。

火腿全隊敲出6支安打，不過僅在4局下靠著髙濱祐仁、近藤健介的兩支二壘打敲回1分；中日先發投手福谷浩司6局失1分的表現拿下勝投，全場送出7次三振，僅1次保送。

王柏融 火腿

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