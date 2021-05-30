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日職／陽岱鋼二軍出賽有表現 超前比數安打巨人搶勝

中央社 / 台北30日電
陽岱鋼。 資料照
陽岱鋼。 資料照

旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼今天二軍出賽有表現，8局敲出超前比數安打，幫助球隊以3比2擊敗阪神虎隊，這也是陽岱鋼睽違2個多月再敲出安打。

讀賣巨人隊台灣野手陽岱鋼先前因為傷勢在三軍調整，4月都沒有實戰出賽紀錄，昨天升上二軍，傷癒歸隊二軍首場先發出賽吞下2次三振，今天巨人隊二軍與阪神虎隊二軍交手，陽岱鋼先發打第7棒、守右外野。

陽岱鋼今天2局敲出二壘方向飛球出局，5局敲出三壘方向滾地球，7局敲出右外野方向飛球出局，8局兩隊平手時上場打擊，敲出中外野方向致勝安打，幫助球隊送回超前分。

陽岱鋼總計4打數敲出1支安打、貢獻1分打點，繼3月23日後再度敲出安打，本季二軍首分打點進帳，賽後打擊率還是不到1成。

陽岱鋼 讀賣巨人

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