日職／吳念庭2安打2打點 得點圈打擊率洋聯第一
昨天中斷連8場安打，西武隊台將吳念庭今天重新開始，單場敲出2安，都是得點圈有人的適時一擊，進帳2分打點，本季得點圈打擊率高達4成69，位居太平洋聯盟第一，不過西武最終仍以8：9敗給阪神隊。
吳念庭今天擔任第五棒、二壘手，2局下的首打席選到保送上壘，並靠著愛斗的三分砲回來得分，3局下再次上場打擊，前一棒栗山巧剛敲出1分打點二壘打，吳念庭也補上一支二壘打，帶有1分打點，讓西武取得5：3領先。
すぐさま突き放す！#栗山巧 選手の適時二塁打で勝ち越すと、続く #呉念庭 選手も適時二塁打を放ちリードを広げます！#埼玉西武ライオンズ #seibulions pic.twitter.com/hOcS84esVt— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) May 30, 2021
5局下吳念庭敲出滾地出局，面對阪神後來居上，取得9：5領先，西武在7局上靠著吳念庭帶起攻勢，在森友哉二壘打、栗山巧安打後，形成一三壘有人，吳念庭再敲出右邊方向安打，打回1分，西武單局進帳3分，追到1分落後。
9局下吳念庭作為首名打者，壘上無人敲出二壘飛球出局，西武也未能追平比數，吳念庭總計4打數2安打，2分打點、2分得分，另有1次四壞，本季打擊率上升到2成85。
今天賽前，吳念庭得點圈打擊率4成33已是洋聯第一，而今天2支安打都出現在得點圈有人時，本季得點圈打擊率上升到4成69，共32打數敲出15支安打。
對西武來說，新人王候選若林樂人受傷更是一大憾事，3局守備外野時，他跳起嘗試接補飛球失敗，落地時似乎傷到左膝，倒在地上無法站起，吳念庭也上前關心，最後用擔架抬下場，繼昨天先發投手今井達也後，再添一名傷兵。
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