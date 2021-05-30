MLB／唐納森跑回歷史第200萬分 雙城險勝皇家

唐納森今天跑回MLB史上第200萬分，歷史留名的雙城驚險守住城池，以6比5擊退皇家。

美國職棒大聯盟MLB明尼蘇達雙城與堪薩斯皇家3連戰的次役，雙城險勝，兩隊在系列賽1比1戰成平手。

這場比賽的首局，雙城先馳得點，也締造MLB一項里程碑。當時唐納森（Josh Donaldson）在1出局後敲出中間方向安打，下一棒的基里洛夫（Alex Kirilloff）也揮出相同方向的安打。雙城一、二壘有人的情況下，克魯茲（Nelson Cruz）一支右外野方向場地規則二壘安打，讓唐納森回到本壘得分，這是MLB史上第200萬分。

雙城先發投手哈普（J.A. Happ）此役投5局，送出5次三振、2個保送，被擊出1支全壘打在內的3支安打，丟掉2分都是自責分，在球隊贏球後，收下他本季第3勝（另有2敗）。

皇家38歲老投手桑塔納（Ervin Santana）今天先發投3局有2次三振、1個保送，被擊出1支全壘打在內的4支安打，丟掉3分都是自責分，最後承擔比賽敗投，本季至今的戰績是0勝1敗。

雙城今天最後一任投手羅傑斯（Taylor Rogers）投得驚險，1局的投球工作中，雖賞給對手2次三振，但被擊出1支全壘打在內的2支安打，丟掉2分都是自責分，差點搞丟球隊的勝利。

雙城的拉那奇（Trevor Larnach）在2下面對桑塔納投出的第1個球，就揮出中外野方向全壘打，讓球隊2比0領先。

培瑞斯（Salvador Perez）在此役的3上揮出他在標靶球場（Target Field）的第19支全壘打，幫助皇家扳平比數，也讓他繼續保有標靶球場擊出最多全壘打的客隊球員紀錄。

打完8局仍以3比6落後的皇家，在9上讓雙城捏了把冷汗。首名打者古特瑞茲（Kelvin Gutierrez）先是揮出二壘安打，下一棒的孟德西（Adalberto Mondesi）在球數2好2壞的情況下，將羅傑斯一記90英里的滑球擊出中外野全壘打牆，將落後追到剩下1分，但終場雙城就以1分險勝。