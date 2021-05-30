快訊

全台18縣市豪雨或大雨特報 氣象局示警雲嘉將有大雷雨

中和康復之家爆群聚！ 衛生局證實29人PCR陽性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／唐納森跑回歷史第200萬分 雙城險勝皇家

中央社 / 明尼阿波利斯市29日綜合外電報導
唐納森。 法新社
唐納森。 法新社

唐納森今天跑回MLB史上第200萬分，歷史留名的雙城驚險守住城池，以6比5擊退皇家。

美國職棒大聯盟MLB明尼蘇達雙城與堪薩斯皇家3連戰的次役，雙城險勝，兩隊在系列賽1比1戰成平手。

這場比賽的首局，雙城先馳得點，也締造MLB一項里程碑。當時唐納森（Josh Donaldson）在1出局後敲出中間方向安打，下一棒的基里洛夫（Alex Kirilloff）也揮出相同方向的安打。雙城一、二壘有人的情況下，克魯茲（Nelson Cruz）一支右外野方向場地規則二壘安打，讓唐納森回到本壘得分，這是MLB史上第200萬分。

雙城先發投手哈普（J.A. Happ）此役投5局，送出5次三振、2個保送，被擊出1支全壘打在內的3支安打，丟掉2分都是自責分，在球隊贏球後，收下他本季第3勝（另有2敗）。

皇家38歲老投手桑塔納（Ervin Santana）今天先發投3局有2次三振、1個保送，被擊出1支全壘打在內的4支安打，丟掉3分都是自責分，最後承擔比賽敗投，本季至今的戰績是0勝1敗。

雙城今天最後一任投手羅傑斯（Taylor Rogers）投得驚險，1局的投球工作中，雖賞給對手2次三振，但被擊出1支全壘打在內的2支安打，丟掉2分都是自責分，差點搞丟球隊的勝利。

雙城的拉那奇（Trevor Larnach）在2下面對桑塔納投出的第1個球，就揮出中外野方向全壘打，讓球隊2比0領先。

培瑞斯（Salvador Perez）在此役的3上揮出他在標靶球場（Target Field）的第19支全壘打，幫助皇家扳平比數，也讓他繼續保有標靶球場擊出最多全壘打的客隊球員紀錄。

打完8局仍以3比6落後的皇家，在9上讓雙城捏了把冷汗。首名打者古特瑞茲（Kelvin Gutierrez）先是揮出二壘安打，下一棒的孟德西（Adalberto Mondesi）在球數2好2壞的情況下，將羅傑斯一記90英里的滑球擊出中外野全壘打牆，將落後追到剩下1分，但終場雙城就以1分險勝。

雙城

延伸閱讀

MLB／「防曬乳事件」殺雞儆猴？ 唐納森稱有投手作弊目錄

結果恐影響行動裝置生態 蘋果Epic訴訟近尾聲

中職／陳琥「沒尾勁」下二軍 岳東華補上添深度

中職／悍將新洋砲紐那斯評價 中職有「大聯盟」水準

相關新聞

日職／吳念庭2安打2打點 得點圈打擊率洋聯第一

昨天中斷連8場安打，西武隊台將吳念庭今天重新開始，單場敲出2安，都是得點圈有人的適時一擊，進帳2分打點，本季得點圈打擊率...

日職／王柏融吞3K後敲安 打擊率2成74

連4場未先發後，日本職棒火腿隊台將王柏融在今天重返先發打線，前3打席全吞K，不過9局下把握最後機會敲出安打，不過火腿最終...

日職／連兩場未被敲安 宋家豪防禦率降到0.87

日職樂天金鷲隊投手宋家豪今天對戰橫濱隊中繼登板，用15球投出三上三下，連兩場未被敲安、連7場無失分，防禦率下降到0.87...

日職／暌違2個月再敲安 陽岱鋼露出笑容

日職讀賣巨人隊陽岱鋼今天在二軍出賽，8局敲出致勝安打後，他站在壘包上露出燦爛的笑容，幫助球隊以3：2擊敗阪神虎隊，也是個...

日職／吳念庭犧牲觸擊導致雙殺 「觸擊職人」川相昌弘給建議

由於打擊狀況穩定，被鄉民以「棒球公務員」戲稱的旅日好手吳念庭，在昨日（29日）中斷連8場有安打的紀錄，其中八局時的犧牲觸擊卻點成雙殺打。

MiLB／手套有「外部物質」 鄧愷威投2局被趕出場

效力巨人隊高階1A的台灣投手鄧愷威，今天對洛磯隊高階1A僅投2局就退場，投球內容不算理想，但主要原因是被主審發現手套塗抹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。