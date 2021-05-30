日職／連兩場未被敲安 宋家豪防禦率降到0.87

日職樂天金鷲隊投手宋家豪今天對戰橫濱隊中繼登板，用15球投出三上三下，連兩場未被敲安、連7場無失分，防禦率下降到0.87，球隊也以5：1拿下勝利，宋家豪也收下第12個中繼點，太平洋聯盟並列第六。

樂天前7局打完取得3：1領先，8局上換宋家豪登板，3球讓大和敲出二壘飛球出局，花了7顆球三振桑原將志，最後再用5顆球讓伊藤光敲出右外野飛球出局，完成投球任務。

宋家豪今天1局無失分，全場最快球速150公里，連兩場投出三上三下，未被敲安，5月11日開始已經7場沒有失分，防禦率從之前的1.32，一路下修到現在不到1，本季22場出賽，僅有3場失分，其中2分責失，

宋家豪近6場收下4次中繼點，累積迅速，與酒居知史、松井裕樹組成牛棚勝利方程式，成為7到9局登板的固定班底。