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MiLB／手套有「外部物質」 鄧愷威投2局被趕出場
效力巨人隊高階1A的台灣投手鄧愷威，今天對洛磯隊高階1A僅投2局就退場，投球內容不算理想，但主要原因是被主審發現手套塗抹「外部物質」，被驅逐出場，所屬的尤金翠玉隊（Eugene Emeralds）則以2：4輸球。
鄧愷威今天首局連投2K，雖然出現1次保送，但抓到飛球出局，2局同樣先投2K，但後續劇本大不同，2次四壞中間夾著1次觸身球，形成滿壘，被敲出安打丟掉2分後，再用三振抓到最後出局數。
Kai-Wei Teng ejected for using foreign substance in Emeralds’ 4-2 loss (via @mojohill22)https://t.co/KTZnhR2jmx— Emerald Sports (@ODEsports) May 30, 2021
3局上鄧愷威登板時，主審上前檢視他的手套，發現上面有塗抹「外部物質」，因此將他驅逐出場，鄧愷威僅投2局，創下生涯在小聯盟先發的最短局數，被敲1安打，投出5次三振、3次四壞、1次觸身，丟掉2分責失，防禦率5.03。
美職有些投手會在手套、帽緣塗抹松焦油、松香等外部物質，幫助自己投球掌握度，不過採用外部物質的幫助屬於違規事項，被發現將遭到驅逐出場。
I’m pretty sure Kai-Wei Teng’s glove was just confiscated for the @EugeneEmeralds. pic.twitter.com/p827eO7xov— Mojo Hill (@mojohill22) May 30, 2021
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