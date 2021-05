MiLB／手套有「外部物質」 鄧愷威投2局被趕出場

效力巨人隊高階1A的台灣投手鄧愷威,今天對洛磯隊高階1A僅投2局就退場,投球內容不算理想,但主要原因是被主審發現手套塗抹「外部物質」,被驅逐出場,所屬的尤金翠玉隊(Eugene Emeralds)則以2:4輸球。

鄧愷威今天首局連投2K,雖然出現1次保送,但抓到飛球出局,2局同樣先投2K,但後續劇本大不同,2次四壞中間夾著1次觸身球,形成滿壘,被敲出安打丟掉2分後,再用三振抓到最後出局數。

Kai-Wei Teng ejected for using foreign substance in Emeralds’ 4-2 loss (via @mojohill22 ) https://t.co/KTZnhR2jmx

3局上鄧愷威登板時,主審上前檢視他的手套,發現上面有塗抹「外部物質」,因此將他驅逐出場,鄧愷威僅投2局,創下生涯在小聯盟先發的最短局數,被敲1安打,投出5次三振、3次四壞、1次觸身,丟掉2分責失,防禦率5.03。

美職有些投手會在手套、帽緣塗抹松焦油、松香等外部物質,幫助自己投球掌握度,不過採用外部物質的幫助屬於違規事項,被發現將遭到驅逐出場。

I’m pretty sure Kai-Wei Teng’s glove was just confiscated for the @EugeneEmeralds. pic.twitter.com/p827eO7xov