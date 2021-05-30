快訊

柯文哲：北市目前無四級封城危險 三級警戒仍維持

民間捐疫苗卡卡 侯友宜怒轟中央：卡緊欸啦！人命耶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MiLB／手套有「外部物質」 鄧愷威投2局被趕出場

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
鄧愷威。 中央社
鄧愷威。 中央社

效力巨人隊高階1A的台灣投手鄧愷威，今天對洛磯隊高階1A僅投2局就退場，投球內容不算理想，但主要原因是被主審發現手套塗抹「外部物質」，被驅逐出場，所屬的尤金翠玉隊（Eugene Emeralds）則以2：4輸球。

鄧愷威今天首局連投2K，雖然出現1次保送，但抓到飛球出局，2局同樣先投2K，但後續劇本大不同，2次四壞中間夾著1次觸身球，形成滿壘，被敲出安打丟掉2分後，再用三振抓到最後出局數。

3局上鄧愷威登板時，主審上前檢視他的手套，發現上面有塗抹「外部物質」，因此將他驅逐出場，鄧愷威僅投2局，創下生涯在小聯盟先發的最短局數，被敲1安打，投出5次三振、3次四壞、1次觸身，丟掉2分責失，防禦率5.03。

美職有些投手會在手套、帽緣塗抹松焦油、松香等外部物質，幫助自己投球掌握度，不過採用外部物質的幫助屬於違規事項，被發現將遭到驅逐出場。

鄧愷威 小聯盟

延伸閱讀

MiLB／林凱威後援1局失1分 鄧愷威保送偏多先發吞敗

MiLB／陳聖平小聯盟教練穿黃金聖衣 待過中信兄弟

MiLB／林子偉打開路先鋒帶動攻勢 4次上壘跑回4分

MiLB／鄧愷威單場飆11K平個人紀錄 林子偉3A先發敲安

相關新聞

日職／吳念庭犧牲觸擊導致雙殺 「觸擊職人」川相昌弘給建議

由於打擊狀況穩定，被鄉民以「棒球公務員」戲稱的旅日好手吳念庭，在昨日（29日）中斷連8場有安打的紀錄，其中八局時的犧牲觸擊卻點成雙殺打。

MiLB／手套有「外部物質」 鄧愷威投2局被趕出場

效力巨人隊高階1A的台灣投手鄧愷威，今天對洛磯隊高階1A僅投2局就退場，投球內容不算理想，但主要原因是被主審發現手套塗抹...

MLB／大谷翔平先發隔天敲雙安 麥登讚嘆：不同生物

天使隊「二刀流」大谷翔平昨天才先發投了6局，今天繼續出賽擔任先發第二棒、指定打擊，單場雙安還有1次盜壘成功，投打兩端的傑...

日職／中職退出5搶1怎麼看？ 王柏融：先專注眼前

中華職棒退出東京奧運棒球5搶1資格賽，日本媒體十分關心，繼吳念庭之後，日本職棒火腿隊台灣好手王柏融也被詢問對此的看法，王...

日職／王柏融代打敲追平二壘打 打點已超越去年整季

日本火腿隊今天出戰中日龍隊，台將王柏融連續4場未先發，但他在第6局代打發揮關鍵一棒的價值，敲出二壘打、帶2分打點，直接幫...

日職／連兩場未被敲安 宋家豪防禦率降到0.87

日職樂天金鷲隊投手宋家豪今天對戰橫濱隊中繼登板，用15球投出三上三下，連兩場未被敲安、連7場無失分，防禦率下降到0.87...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。