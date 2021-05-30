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日職／吳念庭犧牲觸擊導致雙殺 「觸擊職人」川相昌弘給建議

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
由於打擊狀況穩定，被鄉民以「棒球公務員」戲稱的旅日好手吳念庭，在昨日（29日）中斷連8場有安打的紀錄，其中八局時的犧牲觸擊卻點成雙殺打。 取自推特台湾のロンロン
由於打擊狀況穩定，被鄉民以「棒球公務員」戲稱的旅日好手吳念庭，在昨日（29日）中斷連8場有安打的紀錄，其中八局時的犧牲觸擊卻點成雙殺打。 取自推特台湾のロンロン

由於打擊狀況穩定，被鄉民以「棒球公務員」戲稱的旅日好手吳念庭，在昨日（29日）中斷連8場有安打的紀錄，其中八局時的犧牲觸擊卻點成雙殺打，賽後日本「觸擊職人」川相昌弘在節目中仔細評論了這個Play。

吳念庭第4打席面對後援投手齋藤友貴哉，在一出局、一壘有人時執行短打，卻點到捕手前方變成雙殺打，直接結束西武在8局下的攻勢。川相昌弘在節目《ニッポン放送ショウアップナイター》中指出，吳念庭把球點在捕手梅野隆太郎的正前方，對方向前幾步就能輕鬆處理，很容易形成雙殺打，將球點成一壘方向強勁的滾地球成功機率相對較大。

川相昌弘球員時期長期擔任第二棒，並擅長執行短打戰術，職棒生涯以533次犧牲觸擊寫下世界紀錄，也有「觸擊職人（バント職人）」的外號。

吳念庭

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