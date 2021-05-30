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MLB／大谷翔平先發隔天敲雙安 麥登讚嘆：不同生物

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
天使隊大谷翔平。（法新社）
天使隊大谷翔平。（法新社）

天使隊「二刀流」大谷翔平昨天才先發投了6局，今天繼續出賽擔任先發第二棒、指定打擊，單場雙安還有1次盜壘成功，投打兩端的傑出表現，持續讓總教練麥登（Joe Maddon）感到驚嘆，「他根本是不同生物。」

天使隊今天以4：0擊敗運動家隊，大谷翔平前兩打席是飛球、三振出局，直到5局上2出局、二三壘有人時，大谷將蒙塔斯（Frankie Montas）的97哩速球敲成反方向安打，帶有2分打點，隨後施展快腿盜上二壘，並靠著瑞登（Anthony Rendon）安打回來得分，天使單局進帳4分，3分跟大谷有關。

接下來7局上大谷再敲出安打，9局上則是飛球出局，總計5打數2安打，打擊率上升到2成69，累積40分打點、7次盜壘成功都是全隊最高。

對於子弟兵的全能身手，麥登賽後也忍不住驚嘆，「他昨天投了接近100球，今天狀況還是很好，這太驚人了，你看到他揮棒、他跑壘，根本是不同生物，跟他一起工作很有趣。」

而天使隊先發投手卡布（Alex Cobb）則以7局無失分的的好投拿下本季第3勝，全場僅被敲出3安，另有8次三振，僅2次保送，與牛棚投手合演完封。

大谷翔平原本先發完隔天的打擊率是1成67，合計18打數敲出3支安打，不過加上今天的表現，打擊率上升到2成17，總計23打數5安打。

大谷翔平

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