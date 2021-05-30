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日職／中職退出5搶1怎麼看？王柏融：先專注眼前

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

中華職棒退出東京奧運棒球5搶1資格賽，日本媒體十分關心，繼吳念庭之後，日本職棒火腿隊台灣好手王柏融也被詢問對此的看法，王柏融回應：「先專注眼前的比賽。」

5搶1資格賽原訂6月16日在台灣舉辦，但隨著台灣疫情升溫、入境管制嚴格，台灣先放棄主辦權，隨後中職也退出組隊，由中華棒協重新籌組中華隊。

對於中職不再參與組隊，日媒「日刊體育」也詢問到王柏融的看法，他表示：「自己目前的比賽是幫助火腿隊一場一場拿下勝利，先集中在這邊，其他的事情還沒有想太多。」

至於西武隊吳念庭日前被問到時，也回應：「很遺憾，希望疫情趕快結束，目前日本職棒例行賽正常在進行，希望透過我的好表現，為台灣帶來活力。」吳念庭還未在國際大賽披上國家隊戰袍，也曾表達對參加東京奧運的渴望。

中華棒協目前籌組的中華隊陣容以業餘、旅外無約球員為主，不計入旅外球員，已有30人參與，也因賽事移往墨西哥舉行，目前徵詢旅外選手來源都是美職，日職球員未參與。

王柏融 吳念庭 中職

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