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日職／吳念庭4支0 中斷連8場有安打
西武獅隊今天以1：0險勝阪神虎隊，台將吳念庭扛第5棒，先發4打數繳了白卷，中止連8場有安打。
吳念庭昨天敲出3安打「猛打賞」，今天擔任先發二壘手，棒次從昨天的第6棒調到第5棒，面對阪神先發投手伊藤將司，前兩打席都是該局首位打者，第2局打成投手前滾地球出局，第4局打向左外野遭到接殺，第6局擊出一壘方向滾地球出局。
吳念庭第4打席面對後援投手齋藤友貴哉，在一出局、一壘有人時執行短打，卻點到捕手前方變成雙殺打，直接結束西武在8局下的攻勢。
吳念庭此役4打數沒有安打，打擊率下修2成79，連8場有安打也畫下句點。
兩隊比分僵持，西武在第2局由山川穂高的陽春砲先有突破，伊藤將司投5.2局就僅失這1分，西武先發投手今井達也則投5.1局、無失分，兩隊進入牛棚決勝，也都未再失分。
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