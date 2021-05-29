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日職／右腳不適連4場未先發 王柏融開心代打建功

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
日本火腿隊今天以4：7不敵中日龍隊，台將王柏融代打敲出二壘打、帶2分打點。 圖／資料照片
日本火腿隊今天以4：7不敵中日龍隊，台將王柏融代打敲出二壘打、帶2分打點。 圖／資料照片

日本火腿隊今天以4：7不敵中日龍隊，台將王柏融代打敲出二壘打、帶2分打點，一度幫助火腿追平戰局，他近期因自打球導致右腳不適，坦言目前狀態並非最佳，但期望身體趕快恢復健康。

連同此役在內，王柏融已經連4場未先發，比賽打到第6局、火腿2：4落後，中日在面臨一、三壘有人時換上谷元圭介接替投球，火腿也推出王柏融代打。

王柏融鎖定147公里直球出棒，打成中外野方向二壘打清壘，幫助火腿將比分扳成4：4平手，王柏融也在二壘上握拳振奮，而他隨即被代跑換下，並未續留場上。

「日刊體育」、「體育報知」指出王柏融近期較少出賽的原因，是他在面對養樂多隊的系列賽，因自打球導致右腳不適，目前正在休養中。

王柏融表示，有機會幫助球隊追平的感覺很好，「也希望我的身體可以盡快復原，我現在的狀態還不是完美，但我盡力把握機會，很高興可以為球隊做出貢獻。」

王柏融 日本火腿 養樂多

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