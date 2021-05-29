日職／田中將大8局僅失1分 樂天戰平橫濱無緣勝投

日職樂天金鷲隊今天由前大聯盟投手田中將大先發，是他睽違8年在日職跨聯盟交流賽登板，投本季最長的8局，僅被敲陽春砲失1分，不過最後仍無緣勝投，已近1個月沒有勝投。

樂天在樂天生命球場與DeNA橫濱隊交手的比賽，田中將大僅用95球投滿8局，為本季最長投球局數，被敲5支安打，包含6局上奧斯汀（Tyler Austin）轟出的陽春全壘打，送出6次三振，出現1次觸身球，僅失1分。

樂天打線則是7局下岡島豪郎敲安打後，靠著隊友的犧牲打，以及橫尾俊建敲出安打跑回追平分。田中將大退場後，終結者松井裕樹在9局上一度遇到亂流，因為游擊手失誤、2支安打形成滿壘，不過最後仍順利守成、1分未失；此戰宋家豪沒有上場。

終場雙方以1比1握手言和，田中將大無關勝敗，上次拿下勝投已經是5月1日的事情，本季目前維持2勝3敗，防禦率則是下降至2.54。