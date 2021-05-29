日職／王柏融代打敲追平二壘打 打點已超越去年整季

日本火腿隊今天出戰中日龍隊，台將王柏融連續4場未先發，但他在第6局代打發揮關鍵一棒的價值，敲出二壘打、帶2分打點，直接幫火腿扳平戰局。

王柏融前一次先發出賽已是5月25日，接下來3戰僅在27日代打1打席，今天與中日的比賽依然未排進先發打線，直到第6局在一、三壘有人時接獲代打指示。

中日換上谷元圭介，面對的第一位打者就是王柏融，他連續選掉2顆偏低壞球，鎖定147公里直球出棒，打成中外野方向二壘打清壘，幫助火腿將比分扳成4：4平手，王柏融也在二壘上握拳振奮。

火腿隨即換上谷内亮太接替跑壘，王柏融結束此役任務，下場時與隊友開心擊掌。

這是王柏融本季的第16支安打，其中包括3支全壘打、7支二壘打，本季打回11分打點已經超越去年球季（9分打點），打擊率也從賽前的2成63上升為2成76。