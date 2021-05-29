日職／陽岱鋼睽違2個月二軍實戰 4打數吞2K

旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼4月完全沒有出賽訊息，他先前透過臉書回報傷勢狀況，今天相隔2個月再於二軍出賽，但打擊沒有表現，單場4打數吞下2次三振。

日本職棒讀賣巨人隊野手陽岱鋼今年開季二軍出發，3月二軍出賽4場比賽後就沒有出賽消息，後來下三軍調整。

陽岱鋼5月23日曾透過臉書報告近況，提到上個月比賽途中受傷、輕微撕裂傷，已經開始加重訓練量，並且提到這一年半來，陸續收到台灣寄來的口罩，在休息室也會好好戴著，希望大家都平安。

陽岱鋼25日起開始在三軍實戰出賽，今天也升上二軍，讀賣巨人隊二軍今天在甲子園棒球場與阪神虎隊二軍交手，陽岱鋼先發出賽打第6棒、守右外野。

陽岱鋼2局、5局打擊機會都吞下三振，6局敲出二壘方向飛球被接殺，9局再敲出三壘方向滾地球出局，今天4打數沒有安打，賽後二軍本季打擊率還是不到1成。

今天比賽7局打完兩隊2比2僵持不下，阪神隊8局靠著井上廣大二壘打開啟攻勢，再靠著滾地球、中谷將大安打送回致勝分，巨人隊終場以2比3吞敗。