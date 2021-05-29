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美洲資格賽／美國徵召也有煩惱 對洋基飆7K的新秀無緣參戰

聯合新聞網 / 綜合報導
藍鳥新人投手馬諾亞（Alek Manoah）升上大聯盟，無緣披上美國隊戰袍。 美聯社。
藍鳥新人投手馬諾亞（Alek Manoah）升上大聯盟，無緣披上美國隊戰袍。 美聯社。

東京奧運棒球美洲區資格賽，將在台灣時間6月1日於美國佛州熱鬧開打，8支隊伍將爭取冠軍，直搶東京奧運門票，亞軍、季軍則還有5搶1資格賽的最終希望，身為棒球強權的美國也徵召許多前大聯盟球員，一拼奧運資格，而本屆美國隊由前天使隊老教頭索西亞（Mike Scioscia）領軍，但他坦言在徵召時也曾步履蹣跚，原本納入名單的藍鳥新人投手馬諾亞（Alek Manoah）卻因升上大聯盟，只能將他放棄。

大聯盟禁止各隊40人名單參與奧運資格賽後，美國隊陸續廣邀前大聯盟球員及潛力新秀披上國家隊戰袍，但索西亞也坦言，美國26人名單與當初規劃的球員有些落差，至少變動了6至7成，美媒也指出，各球隊潛力越高的新秀，能打國家隊的機會就越低，不在大聯盟26人名單內的選手，國家才有機會選擇，但球隊也多會用出賽限制、使用方式等理由保護這些被徵召的球員。

曾在春訓一鳴驚人，連續三振7名洋基打者的馬諾亞，原本就在美國隊大名單當中，但近日馬諾亞被藍鳥升上大聯盟，再度面對洋基繳出6局無失分，完成精彩的大聯盟首秀。儘管如此，美國隊名單仍是非常強大，有著前大聯盟投手貝利（Homer Bailey）、傑克森（Edwin Jackson）助陣，打線上弗瑞茲爾（​Todd Frazier）、威特斯（Matt Wieters）這些去年仍在大聯盟的強打者，實力不容小覷。

東京奧運

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