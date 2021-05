美洲資格賽／美國徵召也有煩惱 對洋基飆7K的新秀無緣參戰

東京奧運棒球美洲區資格賽,將在台灣時間6月1日於美國佛州熱鬧開打,8支隊伍將爭取冠軍,直搶東京奧運門票,亞軍、季軍則還有5搶1資格賽的最終希望,身為棒球強權的美國也徵召許多前大聯盟球員,一拼奧運資格,而本屆美國隊由前天使隊老教頭索西亞(Mike Scioscia)領軍,但他坦言在徵召時也曾步履蹣跚,原本納入名單的藍鳥新人投手馬諾亞(Alek Manoah)卻因升上大聯盟,只能將他放棄。

大聯盟禁止各隊40人名單參與奧運資格賽後,美國隊陸續廣邀前大聯盟球員及潛力新秀披上國家隊戰袍,但索西亞也坦言,美國26人名單與當初規劃的球員有些落差,至少變動了6至7成,美媒也指出,各球隊潛力越高的新秀,能打國家隊的機會就越低,不在大聯盟26人名單內的選手,國家才有機會選擇,但球隊也多會用出賽限制、使用方式等理由保護這些被徵召的球員。

曾在春訓一鳴驚人,連續三振7名洋基打者的馬諾亞,原本就在美國隊大名單當中,但近日馬諾亞被藍鳥升上大聯盟,再度面對洋基繳出6局無失分,完成精彩的大聯盟首秀。儘管如此,美國隊名單仍是非常強大,有著前大聯盟投手貝利(Homer Bailey)、傑克森(Edwin Jackson)助陣,打線上弗瑞茲爾(​Todd Frazier)、威特斯(Matt Wieters)這些去年仍在大聯盟的強打者,實力不容小覷。

Our Training Camp Roster is set. Prep for next week’s @WBSC Americas Olympic Qualifier starts NOW 😤#ForGlory🇺🇸 | #RoadToTokyo | 🔗 https://t.co/qezSNZ8kQ4 pic.twitter.com/EUzq8HEKem