日職／陽岱鋼升二軍即先發 將對決阪神火球男

近期在巨人三軍調整的台灣好手陽岱鋼，日前在復健賽繳出亮眼表現，隨後獲得升上二軍機會，將在今(29日)面對阪神虎二軍先發上陣，擔任先發6棒右外野手。

陽岱鋼日前在個人臉書發文，表示自己「上個月比賽途中受傷，是輕微撕裂傷」，也透露到了復健尾聲，並加重練習量，而陽岱鋼也在25日比賽正式復出，擔綱球隊三棒中外野手，1打數敲出1支安打，另選到2次保送，3個打席都成攻站上壘包，上壘率百分百。

在外野人才濟濟的情況下，陽岱鋼在季前就下二軍調整手感，但僅繳出13支1，打擊率0.077及被三振6次的不振表現，隨後更是遭降往三軍，如今陽岱鋼狀況調整得宜，根據日媒《體育報知》報導，今日陽岱鋼與投手高木京介在甲子園球場與二軍會合，陽岱鋼也被排進先發名單中，擔任6棒右外野手，對決阪神火球男藤浪晉太郎。