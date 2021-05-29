日職／陽岱鋼升二軍即先發 將對決阪神火球男
近期在巨人三軍調整的台灣好手陽岱鋼，日前在復健賽繳出亮眼表現，隨後獲得升上二軍機會，將在今(29日)面對阪神虎二軍先發上陣，擔任先發6棒右外野手。
陽岱鋼日前在個人臉書發文，表示自己「上個月比賽途中受傷，是輕微撕裂傷」，也透露到了復健尾聲，並加重練習量，而陽岱鋼也在25日比賽正式復出，擔綱球隊三棒中外野手，1打數敲出1支安打，另選到2次保送，3個打席都成攻站上壘包，上壘率百分百。
⚾️ファーム交流試合⚾️— イレブンスポーツ (@ElevenSportsJP) May 29, 2021
巨人スタメン
1番(中) #立岡宗一郎
2番(二) #平間隼人
3番(三) #北村拓己
4番(遊) #ウレーニャ
5番(左) #八百板卓丸
6番(右) #陽岱鋼
7番(一) #菊田拡和
8番(DH) #喜多隆介
9番(捕) #小林誠司
先発 #メルセデス
⏰12時25分開始
🆚阪神 vs 巨人https://t.co/FeuHlXS7Ln
在外野人才濟濟的情況下，陽岱鋼在季前就下二軍調整手感，但僅繳出13支1，打擊率0.077及被三振6次的不振表現，隨後更是遭降往三軍，如今陽岱鋼狀況調整得宜，根據日媒《體育報知》報導，今日陽岱鋼與投手高木京介在甲子園球場與二軍會合，陽岱鋼也被排進先發名單中，擔任6棒右外野手，對決阪神火球男藤浪晉太郎。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言