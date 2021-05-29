快訊

直播／企業、宗教團體踴躍購買疫苗 指揮中心記者會說明

不自覺症狀＋未及時就醫 在家猝死患者恐陸續增加

5搶1／中華隊敲定30人投入集訓 曾仁和有意願參賽

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中華隊敲定國內30人集訓名單，預計在6月2日施打疫苗，4日在台東展開集訓，目前隨統一獅隊練球的投手曾仁和已表態有意參賽。 聯合報系資料照
中華隊敲定國內30人集訓名單，預計在6月2日施打疫苗，4日在台東展開集訓，目前隨統一獅隊練球的投手曾仁和已表態有意參賽。 聯合報系資料照

距離東京奧運棒球5搶1最終資格賽不到1個月，中華隊敲定國內30人集訓名單，預計在6月2日施打疫苗，4日在台東展開集訓。

5搶1將於台灣時間6月23日於墨西哥開打，在中職退出組隊後，由中華棒協接下組隊任務，在選訓會議後提出36人大名單，再逐一徵詢球員意願。

經聯繫確認選手意願後，目前已敲定國內30人集訓名單，有約旅外球員則需與所屬球隊確認是否同意參賽後，教練團再視集訓狀況調整名單。

中華隊預計將在6月2日施打疫苗，4日在台東集訓，棒協表示，相關事前籌劃都在作業中，也感謝體育署、防疫指揮中心、台東縣政府的協助支援。

中華隊集訓名單尚未公布，已曝光的選手意願中，合庫王牌投手吳昇峰因疫情考量決定放棄；具備旅美資歷的無約球員，目前隨統一獅隊練球的投手曾仁和，已在接獲徵詢電話後表態有意願參賽。

中華隊 棒協 曾仁和

延伸閱讀

5搶1／吳昇峰決定不參賽：遺憾也是人生一部分

5搶1／對奧運有夢 「最強銀行員」吳昇峰因疫情忍痛放棄

5搶1／打下奧運銀牌的第4棒 吳思賢領軍組隊有大挑戰

籃球／東奧3對3女籃3劍客累爆 錢薇娟心疼

相關新聞

5搶1／對奧運有夢 「最強銀行員」吳昇峰因疫情忍痛放棄

中華棒協接下東京奧運5搶1最終資格賽組隊任務，日前擬出36人大名單，而備受矚目的「最強銀行員」吳昇峰，雖對奧運有夢，但與...

5搶1／中華隊敲定30人投入集訓 曾仁和有意願參賽

距離東京奧運棒球5搶1最終資格賽不到1個月，中華隊敲定國內30人集訓名單，預計在6月2日施打疫苗，4日在台東展開集訓。

5搶1／吳昇峰決定不參賽：遺憾也是人生一部分

合作金庫王牌投手吳昇峰將不加入奧運棒球5搶1中華隊，他表示，每次穿上國家隊球衣都是光榮開心時刻，但考慮疫情嚴峻，掙扎許久...

美洲資格賽／一下巴士就落跑 古巴22歲大物成功叛逃

美洲區資格賽開打在即，各國極力爭搶直達東京奧運的門票，根據《USA Today》記者雷耶斯(Lorenzo Reyes)報導，古巴22歲小將普里耶托(Cesar Prieto)藉由出征美洲盃賽事叛逃出

5搶1／WBSC正式公布開打日 允諾賽事將安全落幕

東京奧運棒球5搶1最終資格賽移往墨西哥，今天世界棒壘球總會（WBSC）正式發布新聞稿，宣布比賽城市與日期，會長法卡利（R...

5搶1／棒協組隊讓「業餘」的來 逾8成球員願參賽

中華棒球協會接下5搶1最終資格賽組隊任務，擬出36人大名單，徵詢球員意見後獲得多數球員回覆有意願，人數應有望成隊，但能否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。