5搶1／中華隊敲定30人投入集訓 曾仁和有意願參賽

距離東京奧運棒球5搶1最終資格賽不到1個月，中華隊敲定國內30人集訓名單，預計在6月2日施打疫苗，4日在台東展開集訓。

5搶1將於台灣時間6月23日於墨西哥開打，在中職退出組隊後，由中華棒協接下組隊任務，在選訓會議後提出36人大名單，再逐一徵詢球員意願。

經聯繫確認選手意願後，目前已敲定國內30人集訓名單，有約旅外球員則需與所屬球隊確認是否同意參賽後，教練團再視集訓狀況調整名單。

中華隊預計將在6月2日施打疫苗，4日在台東集訓，棒協表示，相關事前籌劃都在作業中，也感謝體育署、防疫指揮中心、台東縣政府的協助支援。

中華隊集訓名單尚未公布，已曝光的選手意願中，合庫王牌投手吳昇峰因疫情考量決定放棄；具備旅美資歷的無約球員，目前隨統一獅隊練球的投手曾仁和，已在接獲徵詢電話後表態有意願參賽。