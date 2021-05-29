5搶1／對奧運有夢 「最強銀行員」吳昇峰因疫情忍痛放棄

中華棒協接下東京奧運5搶1最終資格賽組隊任務，日前擬出36人大名單，而備受矚目的「最強銀行員」吳昇峰，雖對奧運有夢，但與家人考慮之後，仍因疫情考量決定放棄。

吳昇峰為合作金庫棒球隊王牌投手，2018年印尼雅加達亞運中華隊以業餘球員為班底出征，面對以全職業球員組軍的南韓隊，吳昇峰繳出5局好投，一夕成名成為抗韓英雄，2019年也進入世界12強棒球賽，扛起對美國隊一戰先發。

這回棒協隊組出征在墨西哥舉辦的5搶1，吳昇峰也在36人大名單內，但他今天透過棒協回覆，確定不參與此行出征墨西哥。

吳昇峰表示，「近日接到很多人關心詢問是否參加五搶一賽事，當下本人是完全願意且覺得榮幸有機會參加這個賽事，覺得或許有機會拚到自己的人生夢想之一的奧運殿堂。」

疫情成為他不得不考量的因素，吳昇峰表示，「不過也因為疫情考量，家人們都還是勸我首要考慮安全問題，因此經過兩天討論最後，還是忍痛放棄這次的比賽機會，也希望未來後續的比賽，還是能準備好自己，讓自己有繼續有機會入選國家隊的賽事。」