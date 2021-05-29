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5搶1／吳昇峰決定不參賽：遺憾也是人生一部分

中央社 / 台北29日電
合作金庫王牌投手吳昇峰將不加入奧運棒球5搶1中華隊，他考慮疫情嚴峻，掙扎許久後以家人為重，決定不冒風險，有遺憾也是人生的一部分。 聯合報系資料照
合作金庫王牌投手吳昇峰將不加入奧運棒球5搶1中華隊，他考慮疫情嚴峻，掙扎許久後以家人為重，決定不冒風險，有遺憾也是人生的一部分。 聯合報系資料照

合作金庫王牌投手吳昇峰將不加入奧運棒球5搶1中華隊，他表示，每次穿上國家隊球衣都是光榮開心時刻，但考慮疫情嚴峻，掙扎許久後以家人為重，決定不冒風險，有遺憾也是人生的一部分。

合作金庫棒球隊王牌投手吳昇峰2018年在印尼雅加達亞運對韓國隊先發好投，率領中華隊搶勝、一戰成名成為「抗韓英雄」，2019年也被選入世界12強棒球賽中華隊，對美國隊6.2局優質先發，但被若克（BrentRooker）敲出全壘打吞敗。

此次奧運棒球5搶1最終資格賽，中職放棄組隊參賽後改由棒協接手組訓，總教練為吳思賢，27日選訓會議上選出36人大名單，並陸續詢問球員意願，約有9成球員回覆有意願參賽。

合庫投手吳昇峰在大名單中，吳昇峰說，昨天已經回覆棒協將不加入中華隊，他表示做這個決定內心掙扎了很久，很想要參與，但夢想和現實都需要一併考量。

吳昇峰提到，每一次穿上國家隊球衣，都是最光榮、最開心的時刻，從零到創下很多個人里程碑都特別的珍惜，球員生涯不曉得還有沒有機會再穿上國家隊球衣，但考量到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，在與家人、老婆討論過後，以家人為重、此次決定不冒風險。

吳昇峰去年升格為人夫，他也透露，老婆家3姐妹都是護理人員，如果女婿再去冒險，怕岳父岳母可能失眠會更嚴重了。

2024年巴黎奧運沒有棒球項目，考量年紀和球員生涯，這可能是最後一次可以拚奧運的機會，吳昇峰再次說起12強對美國那一役，「如果12強那一球結果不一樣，或許就踏上奧運殿堂了，但人生就是在遺憾中度過，確實也留下抱歉」。

吳昇峰 棒球 中華隊

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